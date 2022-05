COVID-19: non abbiamo visto un tasso di infezione così basso nell’Aveyron dall’onda Omicron

La diffusione del virus è sempre meno attiva in Francia. Aveyron ha scoperto che il tasso di infezione non è stato molto basso da dicembre 2021.

All’inizio di dicembre 2021, la Francia stava affrontando una nuova ondata di Covid-19 a causa della variante Omicron. Anche dopo che l’epidemia ha raggiunto il suo picco intorno a febbraio, il tasso di infezione non è mai diminuito così tanto come nel maggio 2022.

Abbiamo riscontrato indicatori molto bassi rispetto ai mesi appena trascorsi. Il tasso di infezione dell’Aveyron ha raggiunto 433 casi ogni 100.000 abitanti tra il 29 aprile e il 5 maggio, secondo i dati di Public Health France, inauditi dalla prima settimana di dicembre 2021.

Nel suo ultimo rapporto di martedì 3 maggio, l’Agenzia sanitaria regionale (ARS) in Occitania ha notato una diminuzione del tasso di infezione del 44% in una settimana nella regione e la tendenza continua a crescere. “Anche il numero dei ricoveri ospedalieri mostra un calo costante, sia nei ricoveri tradizionali che nei casi più gravi, trattati in terapia intensiva e in terapia intensiva. Questi sviluppi sono ora rassicuranti per tutti, e in particolare” per tutte le équipe sanitarie ancora mobilitate per la vaccinazione o l’esame o la cura dei pazienti coinvolti”, sottolinea l’ARS.

L’Aveyron è ormai lontano dal picco di gennaio e febbraio, quando il tasso di infezione ha superato i 3.500 casi ogni 100.000 abitanti. Il declino è rapido in tutte le sezioni dell’Occitania.

Nella regione del Gard si osserva il tasso più basso (352 casi ogni 100.000 abitanti), quando Arij mostra ancora il tasso più alto (467 casi ogni 100.000 abitanti).

Aveyron: 433 casi ogni 100.000 residenti (rispetto ai 630 della settimana precedente)

GARD: 352 casi ogni 100.000 residenti (contro i 546 della settimana precedente)

Quantità: 367 casi ogni 100.000 residenti (rispetto ai 561 casi della settimana precedente)

Tarn-et-Garonne: 373 casi ogni 100.000 residenti (rispetto ai 535 della settimana precedente)

Herault: 400 casi ogni 100.000 residenti (contro i 571 della settimana precedente)

Tarn: 409 casi ogni 100.000 residenti (rispetto ai 571 della settimana precedente)

Alta Garonna: 413 casi ogni 100.000 residenti (rispetto ai 586 della settimana precedente)

Alti Pirenei: 415 casi ogni 100.000 residenti (contro i 543 della settimana precedente)

Khiam: 425 casi ogni 100.000 residenti (rispetto ai 586 della settimana precedente)

Pirenei orientali: 436 casi ogni 100.000 residenti (rispetto ai 571 della settimana precedente)

Perdente: 456 casi ogni 100.000 residenti (contro i 630 della settimana precedente)

Aude: 465 casi ogni 100.000 residenti (rispetto ai 658 della settimana precedente)

Ariège: Pirenei Orientali: 467 casi ogni 100.000 abitanti (contro i 658 della settimana precedente)

ARS Occitanie sostiene di non dimenticare completamente le buone reazioni di fronte al virus. Nonostante il rapido calo dei tassi di infezione, la soglia di allerta rimane fissata a 50 casi ogni 100.000 abitanti.