Vivalto Santé pubblica una piattaforma di innovazione collaborativa

progetti Il 10 maggio 2022 Marie-Pascal Chage, Direttore Innovazione e Trasformazione di Vivalto Santé: “I manager delle organizzazioni hanno individuato molto rapidamente i vantaggi di un approccio collaborativo basato sulla flessibilità e sulla funzionalità condivisa. »

Per accelerare l’implementazione di progetti innovativi all’interno della sua rete, il gruppo ospedaliero privato Vivalto Santé ha creato una piattaforma di innovazione collaborativa con la startup Yumana.

annuncio Vivalto Santé è un gruppo di recupero privato creato nel 2009 da Daniel Caille, che impiega quasi 3.000 professionisti e più di 10.000 operatori sanitari. La sua rete comprende 50 istituzioni e cura più di un milione di pazienti ogni anno. Per strutturare e supportare la propria strategia di innovazione aperta, il gruppo ha voluto creare una piattaforma di innovazione digitale. Attraverso questo progetto, chiamato Innovato, l’obiettivo era quello di creare uno spazio in cui tutti gli attori del gruppo e del suo ecosistema potessero discutere di progetti di innovazione. La sfida principale è stata quella di focalizzare e diffondere le migliori pratiche applicate nelle varie istituzioni. Per digitalizzare questi processi, Vivalto Santé ha scelto di affidarsi alla piattaforma collaborativa Yumana, che è stata implementata a settembre 2021.

Oggi, l’80% dei dipartimenti funzionali del gruppo e oltre il 90% dei facility manager hanno aderito alla piattaforma, con il 60% dei suoi utenti abituali. Innovato ha ottenuto il supporto della maggior parte dei manager aziendali una volta introdotta la piattaforma. Hanno rapidamente identificato i vantaggi derivanti da un modello di collaborazione basata sull’agilità e multifunzionalità all’interno del gruppo”, sottolinea Marie-Pascal Chage, Direttore Innovazione e Trasformazione di Vivalto Santé. La soluzione consente ai dipendenti di consultare startup e partner indicati, suggerire nuove aziende e invita questi attori a unirsi ai team di progetto. Fornisce inoltre funzioni di gestione dei progetti e del portafoglio, per facilitare l’implementazione di innovazioni su larga scala. Infine, è anche uno strumento di monitoraggio che consente agli utenti di navigare in contenuti personalizzati, adattati ai loro profili e usi. La piattaforma facilita gli scambi tra le organizzazioni e i team della sede centrale, accelerando di fatto l’intersezione delle funzioni. Innovalto ci consente di mantenere e persino migliorare la nostra agilità nella fase di piena crescita del gruppo.” apprezza Marie-Pascal Chage, Direttore dell’Innovazione e Trasformazione a Vivalto Santé.

Articolo di Aurélie ChandisVicedirettore, Chief Information Officer

