Covid-19 è ancora in Campania, restano divieto di assembramenti e obbligo mascherina

Nel corso dell’ultimo fine settimana, giovinastri hanno deciso di fregarsene delle regole mettendo a rischio la salute propria e dei propri familiari e amici.

La Regione ha diffuso una nota in cui stigmatizza questi atteggiamenti ricordando che “il virus non è stato debellato e che anzi è ancora in circolazione”.

L’Unità di Crisi della Regione Campania, riunita per esaminare la situazione epidemiologica dopo quanto si è verificato nell’ultimo weekend con ripetuti assembramenti senza mascherine, rinnova con fermezza l’invito al rispetto delle Ordinanze in vigore e a evitare comportamenti irresponsabili che potrebbero determinare una risalita della curva dei contagi.

Si ricorda che non sono consentiti assembramenti e che è obbligatorio indossare la mascherina. I dati degli ultimi giorni non rivelano che il Covid-19 sia sparito o addirittura che sia stato debellato.

E’ fondamentale il senso di responsabilità di ciascuno a tutela della salute di tutti.

Si ricorda infine che i cittadini hanno il dovere di attenersi rigorosamente alle disposizioni per evitare che il contagio riprenda con drammatiche conseguenze sanitarie e sociali.