A darne notizia il sindaco Giovanni Maria Cuofano. Otto, finora, i casi accertati.

Nocera Superiore. “Ci è stata comunicata poco fa la notizia di due cittadini risultati positivi al tampone. – scrive Cuofano – Entrambi asintomatici, si trovavano già in isolamento da diverse settimane all’interno di una R.S.A. a seguito di Ordinanza sindacale di messa in quarantena.

Ad un primo esame, i due soggetti erano risultati negativi al coronavirus.

Abbiamo richiesto un secondo test rinnovando l’isolamento all’interno della struttura: l’esito, stavolta, è stato di positività al Covid-19″.

“Questa particolare circostanza – continua Cuofano . di negatività, in prima battuta, e di positività in fase di secondo accertamento, ci impone di non rilassarci e non abbassare la guardia.

Continuiamo a rispettare le misure di sicurezza e tutte le disposizioni come dal primo giorno”.