Minori: sono in tutto 13 i cittadini che attualmente risultano positivi al Covid-19.

Ad annunciarlo il sindaco, Andrea Reale in una nota di aggiornamento sull’andamento dei contagi. “Questa notte – scrive il sindaco – abbiamo con il COC Comunale rilevato il tracciamento in relazione ai nuovi positivi (10 cittadini) che sommati agli altri 3 risultati positivi in precedenza assommano in totale a 13 positivi su Minori. Con l’ASL abbiamo disposto immediatamente 130 tamponi che saranno eseguiti oggi, mercoledì 21 ottobre dalle ore 12.00 presso il lungomare di Minori dove la Millenium ha allestito una location in sicurezza”.

“Stiamo lavorando senza sosta – continua – per tenere sotto controllo il nostro territorio. Il momento è delicato, faccio appello alla responsabilità di ogni singolo cittadino, chiedendo a tutti di limitare i contatti all’interno delle proprie abitazioni e soprattutto all’esterno”.

“L’invito è di uscire dalle case solo per le esigenze strettamente necessarie, per tutelare le fascia più deboli che sono maggiormente a rischio (anziani, malati con patologie gravi e bambini). Aiutateci ad aiutarvi perché ogni uno di voi in questo momento deve essere soggetto attivo di protezione civile per scongiurare ulteriori limitazioni. INSIEME ce la faremo e supereremo questo momento di disagio”.