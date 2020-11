“Confido nel massimo senso di responsabilità e spirito di collaborazione da parte di tutti”.

Mentre la Regione Campania lavora per la ripresa parziale della didattica in presenza, alcuni sindaci campani stanno predisponendo nuove ordinanza per prorogare la chiusura dei plessi sul territorio comunale.

A Castel San Giorgio, il sindaco Paola Lanzara ha firmato una nuova ordinanza di chiusura delle scuole fino al 3 dicembre prossimo su tutto il territorio comunale.

“Da quasi un anno la nostra vita e le nostre più semplici abitudini quotidiane hanno dovuto adeguarsi al propagarsi del Covid-19. Ad oggi la nostra comunità vive un momento molto delicato. Mai avrei pensato in questo mandato da sindaca di Castel San Giorgio di dover lottare contro un nemico invisibile, che infonde paura, insicurezza e ansia”.

“Le preoccupazioni sono tante – continua -, ma bisogna decidere cosa fare in maniera chiara e puntuale, anche attraverso scelte che a volte non incontrano il favore di tutti”.

Da qui, la decisione di apporre una specifica ordinanza sulla vicenda. “Penso che sia un dovere imprescindibile di ogni buon cittadino. Per tale motivo, dopo essermi confrontata con tutta la mia maggioranza e in particolare con la compagine medica, e con i sindaci delle città limitrofi e dato atto che la diffusione del virus nel nostro territorio in quest’ultimo periodo è in aumento non posso che rinviare l’apertura delle scuole di ogni ordine e grado presenti in città fino al 3 dicembre prossimo tramite un’apposita ordinanza“, ha concluso la Lanzara. “Sono sicura, visti i messaggi, e le telefonate ricevute in questi ultimi giorni da tanti genitori preoccupati, che tale soluzione sia al momento la migliore. Confido nel massimo senso di responsabilità e spirito di collaborazione da parte di tutti. La salute dei nostri figli viene prima di tutto”.