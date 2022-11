Quotidiano, Parte 1 del 1 novembre 2022 – tutti i giorni

Nel riassunto del Daily Part 1 di martedì 1 novembre 2022: 19:30 Media, Julianne Belfer è preoccupata per il trattamento dei media sul caso Justin Vairak. Poi è tornato sulle parole di Jean-Luc Melenchon contro la polizia questo fine settimana. Nel suo allargamento, Kliman Viktorovich è interessato alla moltiplicazione delle notizie riportate dalla stampa. Questa riproduzione ha un impatto sul modo in cui pensiamo e vediamo la nostra società? Nella sua brigata, Ambre Chalumeau smantella i numerosi attacchi contro le opere d’arte registrate nelle ultime settimane. Di fronte alla loro riproduzione, i musei stanno valutando diverse misure drastiche. Da parte sua, Maïa Mazaurette si sta godendo la sfida “No Nut November” che vieta tutto il sesso per un mese. Alle 20:15, Sophie DuPont è tornata alla manifestazione vietata a St. Sollen in cui martedì sono comparsi quattro manifestanti in tribunale. È anche interessata agli attivisti dietro il gruppo “ultimo rinnovo” che ha bloccato le strade A6 e N118. Infine, da Brasilia, Paul Gasnier ha rotto il silenzio di Jair Bolsonaro dopo la sconfitta di domenica sera.