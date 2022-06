Cosa significa essere italiani oggi?

Japping Men UP Impegni incrociati: Christopher Cottonso x Blankpine

Possiamo avvicinarci alle cose con eccellenza: sì, gli italiani erano abili artigiani, hanno saputo conservare le loro conoscenze in molti ambiti a cominciare dalla pelletteria e dalla moda. Possiamo certamente ispirare questo stile, che chiamiamo l’intrinseca eleganza letta e casual, che caratterizza la cognizione italiana. Possiamo parlare di questa gastronomia sfolgorante e allegra che ha trasformato la semplicità in una forma d’arte. Parliamo ancora di architettura, e parliamo di questo modo unico con cui l’Italia riesce a creare un collegamento tra i tesori dell’antichità, il Rinascimento e il 21° secolo, e a fare il collegamento tra le epoche. Possiamo dire “tante cose in poche parole”, ma per parlare dell’Italia oggi, solo una casa italiana può capire come coniugare tutti gli aspetti dell’Italia.

8 parole chiave per parlare di Italia

Per il fotografo Filippo Jacobson, “L’eleganza è un modo di esprimersi”.Foto di credito – Punti

Nella sua “Aria d’Italia”, le 8 parole chiave di Tod’s – piacere, atemporalità, immaginazione, artigianalità, passione, tradizione, gioia e coraggio – dipingono un quadro vivido dell’Italia contemporanea. In 8 puntate di questo documentario potrete seguirlo sulle piattaforme digitali della casa. A settembre, l’uscita di un bellissimo libro completerà questa avventura.

Sono chef, artisti, artisti visivi, imprenditori, architetti, albergatori, venditori di auto d’epoca… mettono in mostra la creatività e il talento di una cultura. Il suo rapporto con la vita, il tempo e la creazione.

Vere lezioni su cui riflettere. Non possiamo resistere al piacere di condividere qualcosa perché è emozionante. “L’eleganza è un modo per esprimersi”, afferma il fotografo Filippo Jacobson nel titolo di Emotion. Sul tema della felicità, la produttrice e regista Virginia Doroni afferma: “Traiamo vantaggio dall’usarla:“ Ognuno ha un motivo per sognare di vivere in Italia. Questo è il nostro senso del tempo. Qui il tempo non è un nemico, il tempo si prende cura di noi. Ogni giorno è possibile un’ora in più di libertà, un caffè, un incontro, un tempo dedicato a vedere ciò che ci circonda.