Mercoledì 16 giugno, l’artista visivo Nicholas Girod ha visitato il centesimo studente italiano di terza elementare nell’ambito del loro programma “eTwinning”. Il progetto è un’iniziativa europea che offre agli insegnanti dei paesi partecipanti l’opportunità di interagire con i propri studenti per realizzare progetti di telecomunicazione utilizzando la tecnologia digitale. Precisamente, l’istituto di famiglia e una scuola situata ad Avola, in Sicilia, l’Istiduto Luigi Kapuana, hanno figli gemelli dal 2008.

A causa del Covit-19, gli studenti non hanno potuto recarsi in Italia e gli insegnanti di arte plastica Johanne Gill dall’Italia, Francesca de Falco e l’artista documentarista Muriel Almairac hanno deciso di partecipare al programma eTwinning. L’obiettivo è promuovere la lingua italiana tra gli studenti siciliani, in particolare attraverso attività creative per la street art.

100 Dor, un ex allievo dell’azienda

L’artista è un alunno della famiglia 100 Door Institute. Attraverso i suoi dipinti, Nicholas ha voluto rendere omaggio a Girod Ingres e spiegare lo scambio permanente di pittori tradizionali con contemporanei come lui. Ad esempio, quando il Progetto interculturale 2020 e il Museo Ingres Portelle hanno riaperto, ha preso elementi di un soldato sul fronte del dipinto di Ingres, “Ocean’s Dream”, e lo ha rivisitato a modo suo. Questa opera di street art si trova nel Grand Ru Sabiak di fronte al Jordin des Plantes. “Sebbene sia bello e divertente, c’è molta ricerca dietro”, spiega agli studenti.

100Taur crea sculture e dipinti con la sua identità ben definita: le chimere. Secondo gli studenti della scuola, il progetto è stato un successo: “Trovare la carriera dell’artista attraverso una persona così interessata e discutere le opere con gli italiani è stato un grande obiettivo per me”, spiega Clary, 14 anni, che si diverte a creare un dipinto con 100 osa.