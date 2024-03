pubblicato Il 03/03/2024 alle 16:01



Salute: cosa nascondono gli additivi alimentari?



Gli additivi alimentari consentono di colorare, addensare e conservare i prodotti per un periodo più lungo. Come vengono prodotti e comportano rischi per la salute?

E471, E385, E417… I francesi consumano in media 4 chilogrammi di additivi alimentari ogni anno. Che siano coloranti o conservanti, sono nascosti nelle caramelle, nelle bevande e in molti prodotti manufatti. Il mercato di questi additivi rappresenta 120 miliardi di euro. In Francia sono ammessi circa 339 additivi naturali o sintetici. Tra questi, alcuni garantiscono qualità igieniche, agli altri e alle loro miscele bisogna stare attenti. Preferisci elenchi brevi “Non abbiamo studiato l'effetto a lungo termine di questi 339 additivi sugli esseri umani né abbiamo studiato l'effetto cocktail“, avverte Anthony Vardet, ricercatore in nutrizione preventiva e sostenibile presso l'INRA. Secondo lui, “Anche un additivo isolato che non supera la dose massima consentita può diventare dannoso quando interagisce con altri additiviL'esperto consiglia ai consumatori di preferire elenchi di ingredienti più brevi. Dalle nostre fonti:

