Florent Bagni presente o no alla regia “La voce è la voce più bella”? TF1 rompe il silenzio

Mentre quello Il suono è il suono migliore In pieno svolgimento su TF1 – Cross Battles II andrà in onda sabato – e Florent Bagni in semifinale e finale in diretta deve ancora essere confermata. Sofferente di cancro ai polmoni, lo storico allenatore di The Voice ha condiviso le registrazioni dei primi test prima dell’inizio delle sessioni di chemioterapia. Gli risulta quindi impossibile confermare di poter garantire la diretta che inizierà il 14 maggio. “A maggio, non so… ho ancora sei mesi di chemioterapia, quindi finirò a maggio. Non so come sarò tra sei mesiammetto un set di 20 ore di TF1. Finora, il primo (Chemioterapia, ndr). Va tutto bene, ma ehi, anche tutto può succedere. Forse a maggio sono impeccabile, forse a maggio sono stanco… Ci organizzeremo.“

Questo martedì, in un comunicato, TF1 ha annunciato che i quattro allenatori, compreso Florent Bagni, andranno a “Vivi una serata ricca di emozioni e sorpreseIn semifinale Traduttore La mia libertà di pensare Sarà chiaramente presente per la trasmissione in diretta. Ora resta da vedere se si sistemerà sull’iconica sedia rossa insieme ai suoi amici Vianney, Amal Bent e Marc Lavoine, o se apparirà a doppia faccia su uno schermo gigante come ha fatto Lara Fabian durante la nona stagione perché lei è stato bloccato a Montreal in una prigione a tutti gli effetti.