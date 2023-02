Cosa fare in caso di febbre? Trattamenti e cura

La fronte è calda, la temperatura corporea aumenta e compare la febbre. Di fronte a questi sintomi, in generale, non sempre sappiamo come reagire. Le idee sbagliate sulla febbre sono numerose.

Consideriamo di avere la febbre a 38 gradi Celsius

VERO. Si parla di febbre se la temperatura corporea supera i 38°C e necessita di trattamento solo quando non è ben tollerata e supera i 38,5°C. “La temperatura corporea media è vicina ai 37 gradi Celsius”, afferma il medico Philippe Marisal, medico di base di Al Ain, ora in pensione e presidente della Regional Professional Health Society (CPTS) Boujee Sood. Cambia durante il giorno, a seconda delle attività o del temperatura ambiente. È più alto la sera che al mattino. »

È assolutamente essenziale per abbassare la febbre

Fu. “La febbre è un sintomo, un elemento di difesa, che indica che il corpo sta combattendo un’infezione, per esempio”, spiega il dottor Marisal.Quindi è benefico. Se ti senti bene, non c’è bisogno di cercare di ridurlo Ma guarda semplicemente il suo sviluppo e resta ben idratato. D’altra parte, se una persona avverte la febbre, semplici misure possono migliorare il comfort. Si consiglia quindi di non vestirsi eccessivamente, bere in quantità sufficiente e sistemarsi comodamente in un locale fresco e ben ventilato (tra 18 e 20°C).

Il paracetamolo è il farmaco prescritto per l’automedicazione

VERO. Elimina il disagio associato alla febbre.In alcuni casi, un medico può prescrivere ibuprofene o ketoprofene, ma il paracetamolo rimane il trattamento di scelta.Ma attenzione al sovradosaggio: negli adulti, non superare i 4 g di paracetamolo al giorno e nei bambini, controllare le istruzioni per dosi consigliate in base all’età e al peso.

Si consiglia di consultare non appena si ha la febbre

Fu. “Se le tue condizioni generali sono buone, non è necessario, rassicura il medico di base. Se invece la febbre persiste, ti senti peggio o hai altri sintomi che ti preoccupano, puoi ovviamente consultare”. Per le persone con una storia di convulsioni, è anche meglio consultare un medico. Se la febbre riguarda un bambino di età inferiore a tre mesi o un bambino le cui condizioni generali stanno peggiorando notevolmente, si tratta di un’emergenza.

La febbre è più grave nei bambini che negli adulti

Fu. “La febbre è più comune durante l’infanzia, ma spesso non è grave”, afferma il dott. Marisal. In età adulta, se accompagnata da altri sintomi, può essere una preoccupazione maggiore. Ma generalmente non sono più pericolosi in uno rispetto all’altro. Tuttavia, dovresti essere consapevole del rischio di disidratazione a cui sono più sensibili i bambini e gli anziani. »

Come si misura correttamente la temperatura? se senti la febbre, Prendi la tua temperatura tra i pasti, dopo 20 minuti di riposo È preferibile utilizzare un termometro elettronico. La misurazione rettale è una delle misurazioni più accurate, così come il percorso auricolare (nell’orecchio) a condizione che non sia presente il tappo di cerume. La temperatura può essere misurata anche sulla fronte con un termometro a infrarossi, meno invasivo e più efficace. Per la via orale o ascellare (sotto l’ascella), invece, sarà necessario aumentare la temperatura di 0,5 °C per la prima e di 0,6 °C per la seconda.