Qual è l’attuale livello delle acque sotterranee in Francia?

Secondo il sito web Info Sécheresse, la maggior parte dei dipartimenti in Francia è attualmente interessata da un livello allarmante di falda freatica.

La situazione è molto preoccupante. La storica siccità dell’estate 2022, unita all’inverno molto secco che sta interessando il Paese, ha portato a un livello molto basso della falda acquifera francese, che non è riuscita a riempire come dovrebbe nelle ultime settimane.

Secondo il sito Informazioni sulla sicurezzache dispone di 1.800 stazioni di monitoraggio per 442 torrenti in Francia, 32 dipartimenti sono a livello rosso, “molto basso”, per quanto riguarda le loro riserve idriche.

Secondo questi dati, la situazione è particolarmente preoccupante in gran parte del centro del Paese, un’area che si estende dal centro al confine svizzero. Sono interessati anche il bordo del Mar Mediterraneo, il nord-est del paese, nonché alcuni dipartimenti normanni e bretoni.

Va notato che queste sezioni rosse sono sempre sezioni contigue poste nell’arancione di livello “basso”, e anche la loro situazione è complicata e rischia di deteriorarsi.

Al contrario, solo due dipartimenti, Tarn e Tarn-et-Garonne, sono blu, con un “livello piuttosto alto”, mentre Seine-et-Marne, Hautes-Alpes, Pyrénées-Atlantiques e Hautes Pyrénées sono contrassegnati in verde, “vicino a livello medio”.

Le prossime settimane si preannunciano decisive

L’attuale situazione climatica non aiuta le cose. La scorsa settimana, Météo-France ha annunciato che il paese ha avuto 32 giorni consecutivi senza vera pioggia, un record. Se le precipitazioni sono state monitorate da allora, è tutt’altro che sufficiente per ripristinare i livelli delle acque sotterranee, e il più pessimista degli esperti suggerisce che alcuni dipartimenti potrebbero vedere fino a 50 giorni consecutivi senza pioggia.

Ci vorrebbero “settimane di forti piogge e non più di un paio di giorni solo perché l’acqua scorra”, spiega Lori Caewete, scienziata dell’acqua di BFMTV.com. Il Paese dovrebbe vivere anche “settimane di temperature monsoniche” ed “estati umide e non troppo calde”.

In alcune province si stanno già manifestando le conseguenze di questa precoce siccità Quattro sezioni interessata da una limitazione.

Questo lunedì, il ministro della transizione ambientale Christophe Picchu ha incontrato i governatori che coordinano i sette grandi bacini del Paese per “pianificare” i “problemi di scarsità d’acqua” che le regioni dovranno affrontare.

“La situazione è più grave rispetto allo scorso anno allo stesso tempo, e siamo stati in ritardo di due mesi nel riempire le acque sotterranee”, ha ricordato Christophe Picchu in un’intervista a JDD. Il ministro ha osservato che nei prossimi anni “avremo a disposizione tra il 10 e il 40 per cento in meno di acqua”, chiedendo “sobrietà e innovazione”.

Sabato, durante la visita al Salone dell’Agricoltura, anche Emmanuel Macron ha affrontato la questione e ha chiesto un “piano di sobrietà idrica” ​​sulla falsariga del “piano di sobrietà energetica” varato per contenere gli effetti della guerra in Ucraina. La formula ha colpito nel segno e il consumo di elettricità in Francia è diminuito drasticamente.

Théophile Majoria con Hugo Sceptre