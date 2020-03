Coronavirus, contagiato un sanitario di Nocera Superiore. Il Sindaco conferma

Un caso di COVID19 segnalato anche a Nocera Superiore. E’ il Sindaco Giovanni Maria Cuofano a darne conferma in una nota stampa arrivata qualche minuto fa in redazione.

Cari concittadini, in questo momento così difficile nel quale fino ad oggi non ci siamo risparmiati per fronteggiare e resistere al Covid-19, devo comunicarvi che ci è giunta notizia di un caso ‘positivo’ a Nocera Superiore. Si tratta di un operatore sanitario, come i tanti che in questo momento stanno facendo il loro dovere. Non ha sintomi, al momento, ed abbiamo ricostruito la sua ultima settimana. Attualmente è in quarantena obbligatoria presso il proprio domicilio. Invito tutti, in questo momento, ad avere rispetto continuando ad essere la comunità solidale e responsabile che è stata sino ad oggi. Restiamo a casa. Resistiamo, ce la faremo.