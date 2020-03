Coronavirus, a Minori in azione un atomizzatore

Continuano gli interventi di sanificazione a Minori. Il Sindaco Andrea Reale fa sapere che “questa mattina con gli atomizzatori M1200 abbiamo sanificato le zone alte del territorio comunale, domani si continuerà per completare l’intervento. Il nostro piccolo ente locale ha acquistato, non senza sforzo, gli atomizzatori per garantire la sanificazione di tutte le aree del paese con trattamenti ad ampio raggio in minor tempo”.

“Per vincere è indispensabile il contributo di ciascuno. Per questo, ancora una volta, vi ricordiamo e vi chiediamo di RESTARE A CASA. Solo così le misure per contrastare il virus avranno pieno effetto. Noi dalla casa comune, voi dalla vostra, se siamo tutti uniti e impegnati, possiamo salvare ciò che abbiamo di più caro: la vita” ha poi concluso il Sindaco Reale