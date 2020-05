Coronavirus a Nocera Inferiore: riaprono reparti di Chirurgia e Ortopedia

Coronavirus a Nocera Inferiore, la fase 2 porta alla riapertura dei reparti di Chirurgia e Ortopedia dell’Umberto I.

Buone nuove non solo in termini di numeri, relativamente all’emergenza Coronavirus a Nocera Inferiore. Dopo i numerosi casi di contagio, tornano a lavoro i reparti di Chirurgia e Ortopedia dell’ospedale nocerino.

Potranno accogliere un massimo di soli 5 ricoveri, ma è chiaro che la ripresa rappresenti un importante passo avanti. Soprattutto alla luce dei tanti contagi legati al focolaio nel reparto di Chirurgia del nosocomio di Nocera.

La vicenda ha tenuto banco per diversi giorni. Nelle scorse settimane, i sindaci Manlio Torquato e Giovanni Maria Cuofano avevano proposto, come soluzione estrema, una chiusura temporanea dell’intero ospedale.

Una provocazione forte, per sollecitare l’Asl e la direzione sanitaria ad attivare indagini interne per accertare eventuali responsabilità. In seguito, dopo il sesto decesso legato al reparto, lo stesso sindaco di Nocera Inferiore aveva fatto di nuovo sentire la sua voce. Si resta comunque in attesa di eventuali novità in proposito, da parte degli organi preposti.

Intanto ieri Manlio Torquato, attraverso un videomessaggio sui canali social, ha reso pubblici i numeri della fase 1 a Nocera Inferiore. Un bilancio del lavoro coordinato dal Centro Operativo Comunale, ma pure di tutte le misure attuate dal Comune a sostegno delle famiglie in difficoltà.