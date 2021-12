Il governo di Lomé ha formalizzato l’applicazione mobile PassCovidTG al fine di migliorare la verifica dei permessi sanitari ai vari checkpoint.

È uno strumento di sanità pubblica che consentirà ai suoi utenti di avere a portata di mano un certificato di vaccinazione contro il Covid-19, una prova del trattamento e un test PCR.

Concretamente, chiunque possieda questi documenti può scansionare il codice QR (per documento cartaceo o PDF) e poi salvarlo nell’app per mostrarlo in qualsiasi momento alle console. Un altro vantaggio, a seguito del volo, l’applicazione consentirà di verificare in anticipo la validità del passaporto nel paese di destinazione: questo anticiperà i disagi che abbiamo riscontrato in molti aeroporti all’arrivo o durante il transito nel 2020.

Inoltre, non è necessaria alcuna connessione a Internet per utilizzare PassCovidTG, disponibile gratuitamente su Google Play e App Store. Questo certificato di vaccinazione digitale del Togo è ufficialmente riconosciuto in 27 stati membri dell’Unione Europea.

attraverso Idrissa KitaReporter –