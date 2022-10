“Era un esempio per molti”, conferma la testa del suo corpo

La polizia di Bruxelles Midi (Anderlecht, St. Gilles e Forest) è in lutto per la perdita di uno di loro: Ronnie, che ha avuto un infarto all’età di 49 anni. L’uomo è stato un agente di polizia per un quarto di secolo con la Polizia di Midi a Bruxelles. La tragedia è avvenuta domenica nella sua casa di Grand-Bigard mentre correva (correndo) dopo il servizio. “Abbiamo lavorato insieme tutto il fine settimana e ci siamo visti di nuovo domenica, e lui se n’era andato alle 16:00. In buona forma, gli ho detto che stavo per correre e lui ha risposto che lo era anche lui. Così triste per questa brutta notizia, la vita a volte è dura”, dice il suo collega, Eric, a questa brutta notizia. “.











“La polizia era la sua vita”

“Eravamo nella stessa squadra, entrambi gestivamo un distretto, era un tipo molto professionale, molto competente, molto organizzato. Era quasi sempre all’erta perché lavorava al 100% nel suo quartiere e voleva il suo quartiere management to be perfect Era orgoglioso di essere un poliziotto, era un poliziotto, ma per noi, i suoi colleghi, è come se fosse un ispettore di polizia, che aveva le capacità”, conferma. “Rooney aveva precedentemente lavorato nel dipartimento ‘traffico’, quindi conosce perfettamente le regole della strada. Era testardo su come guidare su strada e faceva molte multe perché il rispetto della legge autostradale era una priorità per lui, soprattutto in una città come la nostra dove c’è tanta gente che è difficile per loro rispettare il codice della strada. Era testardo, ma aveva ragione. Possiamo discutere di tutto con lui. Amava il calcio, era un sostenitore dell’Anderlecht fin dalla sua infanzia. Abbiamo praticato fitness insieme, amava anche la mountain bike. La sua famiglia era la sua preoccupazione principale e la polizia è la sua vita”.