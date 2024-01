Conferenza Xbox Developer_Direct: guardala qui in diretta alle 21:00! | X-Box

Xbox era già presente ai Game Awards 2023 con diversi giochi presentati, ma il brand ha riservato il meglio per l'inizio del 2024. Questa sera si terrà una nuova conferenza Xbox, sempre incentrata sugli Xbox Game Studios e sulle loro prossime creazioni.

Xbox Developer_Direct celebra i futuri giochi Xbox

Che cosa ? Sviluppatore Xbox_Direct

Sviluppatore Xbox_Direct Quando ? Giovedì 18 gennaio 2024 alle 21, ora di Parigi

Giovedì 18 gennaio 2024 alle 21, ora di Parigi Quanto tempo ? Ambiente 48 minuti

Con il suo nuovo studio di produzione, Xbox sta rinnovando la sua conferenza Xbox Developer_Direct. Come suggerisce il nome, si tratta di un formato destinato a coloro che creano giochi all'interno di Xbox Studios con presentazioni più dettagliate di alcuni dei giochi in arrivo.

L'evento del 2023 è durato esattamente 44 minuti con cinque giochi introdotti, tra cui l'ottima sorpresa Hi-Fi RUSH, uscito lo stesso giorno su Xbox Game Pass. Puoi ancora trovare il riepilogo di Xbox Developer_Direct 2023 nel nostro articolo dedicato.

Quali annunci e sorprese possiamo aspettarci dal nuovo Xbox Developer_Direct?

Microsoft ha già molti giochi e progetti Xbox annunciati in fase di sviluppo. Developer_Direct si concentrerà su 4 di essi, e in particolare esamineremo il gameplay di Indiana Jones e il Grande Cerchio sviluppato da Machine Games.

All'evento saranno presenti anche il gioco di ruolo Avowed di Obsidian, Senua's Saga: Hellblade 2 e Ara: History Untold:

Gioco di Indiana Jones: MachineGames, il pluripremiato studio dietro la recente serie Wolfenstein, rivelerà il suo prossimo gioco, Indiana Jones. È un gioco di azione e avventura che ti metterà nei panni di un leggendario archeologo. Developer_Direct conterrà oltre 10 minuti di informazioni mai viste prima sul gioco, inclusi dettagli sull'ambientazione e la storia del gioco, come giocherai nei panni di Indy, ulteriori dettagli sulla sua prossima avventura in giro per il mondo e il primo trailer del gioco. . Confesso : Il team di Obsidian condividerà ulteriori informazioni su Avowed, il loro prossimo gioco di ruolo fantasy, ambientato nelle colorate e fantasiose Living Lands. Scopri come l'esperienza di Obsidian nella creazione di mondi a tema profondo e un gameplay dinamico prende vita in Avowed, dandoti l'opportunità di fare le scelte che daranno forma a ogni passo della tua avventura. Ara: una storia mai raccontata: Oxide Games, lo studio fondato dai veterani dei giochi 4X e creatori di classici giochi di strategia e gestione come Civilization V, rivelerà un nuovo gameplay esclusivo e condividerà maggiori dettagli sull'ispirazione, le caratteristiche principali e il futuro del loro prossimo gioco di strategia storico. Senua Saga: Hellblade II: Ninja Theory ci porterà dietro le quinte nel suo studio di Cambridge per darci un'idea di come i team hanno progettato Senua's Saga: Hellblade II. Ci parleranno dell'ambizione e della cura meticolosa che sono state necessarie per creare il viaggio a cui Senua deve sopravvivere.

Poi ci sono queste voci che puntano ad una sorpresa simile a quella avvenuta all'Hi-Fi RUSH dell'anno scorso, un progetto più piccolo che potrebbe essere rilasciato all'improvviso durante la conferenza o poco dopo.

Sappiamo, ad esempio, che lo studio Xbox Double Fine sta lavorando su almeno due nuovi giochi che sono stati messi in pausa per l'uscita di Psychonauts 2 nel 2021. Lo studio ha pubblicato un messaggio il 4 gennaio 2024 per dire che aveva “cose ​​interessanti”. “articoli nel negozio che condivideremo quando saremo pronti.

È possibile che Shadowdrop appaia nel nuovo gioco Double Fine? Non possiamo escluderlo, soprattutto perché il nome KILN è stato registrato da Microsoft nel 2022 ed è il nome di un progetto che Double Fine ha presentato in un video di esempio (sotto) già sei anni fa. Che coincidenza!

KILN è descritto come un gioco di combattimento multiplayer a squadre che si concentra sulla creazione di personaggi unici scolpiti dai giocatori tramite un antico tornio di ceramica. La fisica unica dei personaggi creati giocherà un ruolo importante nel divertimento osservato durante i giochi.

Tieni presente che dopo l'evento, ZeniMax Online Studios presenterà in anteprima il più grande aggiornamento del 2024 per The Elder Scrolls Online, alle 22:00 (ora francese), durante Presentazione globale di Elder Scrolls Online 2024.