L’opera è intitolata “Freedom” e qualche settimana fa è comparsa in uno dei vicoli storici del Borgo Scacciaventi.

Nato come un incitamento verso i suoi concittadini, “Cava non mollare, stat’ a casa!”, l’artista Andrea Milite, in arte Freedom, ha candidato il suo murales alla seconda edizione del Concorso Nazionale di Pittura “Dantebus Bazart”.

La piattaforma Dantebus è un social network a tutti gli effetti, fondato dal giornalista Andrea Rosario Fusco per mettere in contatto tra di loro artisti di diverse discipline.

“Noi diventiamo ciò che pensiamo” – spiega ilgiovane writers cavese sulla piattaforma nel candidare la sua opera al concorso – mi chiamo Andrea Milite e sono un giovane writers cavese. Sto partecipando ad un concorso di pittura con giuria popolare e per vincere servono molti voti. Ho presentato un murales realizzato da me, fatto nella mia città”.

Per votare l’opera di Andrea è possibile accedere al link della piattaforma online