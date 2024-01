Concedetevi una vacanza magica soggiornando presso l'hotel Marvel Disneyland Paris

In coppia, in famiglia o con gli amici, Disneyland è una destinazione magica. Il soggiorno diventa ancora più sorprendente soggiornando al Marvel Hotel a Disneyland Paris. Attualmente l'offerta parte da 306€ presso Carrefour Voyages.

Il parco tematico Disneyland Paris si trova a Marne-la-Vallée. Un sogno per grandi e piccini, è una delle destinazioni più apprezzate di Parigi. Prenota il tuo soggiorno all'Hotel Marvel a Disneyland Paris a partire da 306 € con Carrefour Voyages. Diviso in due parchi distinti, i fan Disney potranno scoprire il Parco Disneyland a tema Regno Incantato e il Parco Walt Disney Studios progettato attorno al tema del cinema e dell'animazione. Ci sono molte attrazioni in entrambi i parchi. Oltre ad offrire attrazioni tratte direttamente dai film e dai cartoni animati Disney, i turisti possono fare shopping e mangiare. Per spingere l'immersione al massimo, diversi personaggi vagano per il parco e incontrano persone. Tra stupore e ricordi indelebili, capiamo subito perché questo parco è sempre pieno.

Clicca qui per approfittare dell'offerta sul tuo soggiorno a Disneyland Paris

Marvel Hotel: soggiorna con i tuoi eroi preferiti a Disneyland

Qualunque sia l'età dei tuoi bambini, il Parco Disney è accessibile. I bambini piccoli adorano le divertenti attrazioni come il giro in barca “It's a Small World”, Adventure Island, Alice's Maze, Mine Train, Snow White e molte altre. Gli amanti dell'adrenalina si dirigeranno verso Star Wars Hyper Space Mountain, l'universo di Indiana Jones e la Torre del Terrore. Dato che per poter visitare entrambi i parchi è necessario restare due giorni sul posto, il pacchetto di oggi prevede un soggiorno di due giorni e una notte al Marvel Hotel. Questa offerta include biglietti del treno, alloggio e biglietti per il parco. L'Art of Marvel Hotel presenta tipici arredi newyorkesi a tema Avengers. Godetevi un viaggio indimenticabile a Disneyland e un soggiorno al Marvel Hotel a partire da 306 € con Carrefour Voyages.

Clicca qui per approfittare dell'offerta sul tuo soggiorno a Disneyland Paris

I prezzi indicati sono indicativi e soggetti a modifiche. Facendo clic sui collegamenti in questo articolo, accetti il ​​deposito dei cookie. QuandPartir può guadagnare una commissione se acquisti sul sito del partner.