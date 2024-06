“Commoventemente bello” Le prime recensioni per il prequel di questa amata saga horror sono eccellenti e uscirà nei cinema questa settimana

“Commoventemente bello”, il prequel della tanto attesa saga horror ha già ricevuto il plauso della critica. Gli attori e il gatto stupiscono tutti.

Un mondo dove il silenzio è vitale

Immagina un mondo in cui il silenzio è vitale. In questo thriller post-apocalittico, una famiglia lotta per sopravvivere in un ambiente in cui è inseguita incessantemente da creature sensibili al suono. Ogni movimento e ogni respiro devono essere misurati, perché il pericolo è in agguato in ogni momento. Questo è esattamente ciò John Krasinski Ha voluto raccontarci la sua emozionante storia. Fin dall’inizio, il pubblico ha colto l’idea e il film ha ricevuto una colonna sonora 95% sui pomodori marci, e anche il suo seguito ha impressionato. In attesa del futuro seguito di questa trilogia, questo universo ci offre una premessa che i critici hanno già amato.

Sempre senza rumore

Sicuramente avrai riconosciuto la descrizione di “Sans un Bruit”, un’epopea in cui il silenzio può salvarti la vita. In attesa del terzo film, gli spettatori avranno l’opportunità di scoprire “Sans un Bruit Jour 1” (o “A Quiet Place: Day One” nell’originale), che risale alle origini di Apocalisse: gli inizi della vita del mostro invasione degli Stati Uniti. Questa volta Krasinski lascia il suo posto Michele Sarnosky, già noto come “Il maiale” (2021). Seguiremo le avventure dei nuovi personaggi che interpreterai Lupita Nyong’o (“Dodici anni schiavo”), Eliane Omohere (“Gli uccelli cantano a Kigali”), Joseph Quinn (“Stranger Things”) e Alex Wolff (“Heredity”).

Arrivato nei cinema questa settimana, “Day One” ha già ricevuto il plauso della critica. I due protagonisti del film hanno già entusiasmato la stampa: “Non c’è stata una carneficina così terribile come avevo sperato, ma la storia umana qui raccontata è allo stesso tempo terrificante e bellissima. Lupita Nyong’o e Joseph Quinn sono fantastici“Anche nuove storie fantastiche…”, ha detto Brandon Davis ComicBook.com.

Secondo altri giornalisti, questa introduzione è anche un’ottima rappresentazione del caos di New York: “Anche nel caos, A Quiet Place: Day One È una rappresentazione accurata della città “Grazie al perfetto utilizzo dell’architettura e della cultura di New York.” Xero Gravity, conduttore del massacro di Blerdi. Al momento della stesura di questo articolo, non è disponibile alcuna valutazione su Rotten Tomatoes, ma lo sarà presto. Alla luce di questi pareri, possiamo aspettarci un ottimo inizio per il cinema il 26 luglio. inoltre,Il gatto sembra essere il vero protagonista del lungometraggioI critici ridono!