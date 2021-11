Con o contro la tessera sanitaria? In Svizzera le autorità chiedono il parere dei cittadini, e sono le benedizioni che vincono

Gli svizzeri dicono sì alla legge Covid che consente la creazione di una tessera sanitaria. Secondo le prime proiezioni numeriche dell’istituto di sondaggi gfs.bern, la legge è stata accettata del 63% con un margine di errore di 3 punti.

Come altrove in Europa, anche in Svizzera ci sono stati permessi anti-sanitari e manifestazioni anti-tasse. Ma a differenza di altri paesi, si tiene un referendum per scoprire se la maggioranza dei cittadini è d’accordo con l’attuazione di tale certificazione.

Il Paese mostra ancora una volta il suo senso del dialogo con questo voto. L’iniziativa nasce da persone che non sono d’accordo con la tessera sanitaria. La Società degli Amici della Costituzione teme la velocità dei due gruppi e denunciaRigidità grave e inutile“In un Paese in cui i pazienti COVID-19 occupano attualmente il 20% dei letti di terapia intensiva.