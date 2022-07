La guerra in Ucraina: la Russia vuole annettere il territorio

Un diplomatico europeo ha detto all’Afp, in condizione di anonimato, che l’Ue “vuole mettere in chiaro che non c’è nulla nelle sanzioni per impedire il trasferimento di grano dalla Russia o dall’Ucraina”. Gli europei sono sotto pressione dai loro partner africani, che importavano più della metà del loro grano dall’Ucraina o dalla Russia prima del conflitto scatenato dal Cremlino.