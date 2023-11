La figlia di Bruce Willis condivide foto strazianti del padre affetto da una malattia degenerativa incurabile

Dure, dure sono le foto che Scout Willis, la figlia del famoso attore, ha pubblicato durante le vacanze del Ringraziamento su Instagram. La star internazionale Bruce Willis soffre da diversi anni di una malattia neurologica degenerativa, che lo ha costretto a porre fine alla sua carriera cinematografica.

Le conseguenze di questa demenza frontotemporale sono ora ambigue. Sul video di sua figlia musicista lo ha scritto “il mio uomo” (“Oh Man”), vediamo Bruce Willis con una faccia dura e tirata, chiaramente abbassata fisicamente. In queste foto, l’attore tiene teneramente la mano del suo amato Scout, cosa che ha scatenato un’ampia interazione sui social media. “Avrà tanti nemici nella sua carriera, questo è più difficile.” “Spero che sopravviva nonostante la malattia.” “Quanto è triste.”Possiamo leggere in privato su X (ex Twitter). Fortunatamente per lui, l’attore è ben circondato. Coraggio a lui e alla sua famiglia!

