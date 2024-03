Come ti prendi cura dei tuoi reni?

Salute: come prendersi cura dei propri reni? Salute: come prendersi cura dei propri reni?

Nel programma 13 Heures, venerdì 8 marzo, il medico e giornalista di France Télévisions, Damien Maskret, dà consigli per mantenere la salute dei reni.

Sabato 9 marzo inizia la Settimana nazionale del rene per sensibilizzare l'opinione pubblica… L'importanza di questo dispositivo A volte viene gestito male. “Questi reni sono molto importanti per idratare il corpo, ma non solo.”Lo spiega venerdì Damien Mascret, medico e giornalista di France Télévisions, presente sul set di 13 Heures. Per proteggere i reni si consiglia di evitare il sale presente nei salumi, nei formaggi, nella pizza, nei piatti pronti, ecc. Dovresti anche monitorare la pressione sanguigna e idratare bene il corpo.

Non fumare

“Quando vai in bagno, guarda il colore della tua urina. Quando è pallida, è l'ideale e sei ben idratato. Se è scura o ambrata, non stai bevendo abbastanza.”Il medico aggiunge. Infine, per preservare i reni, non bisogna fumare e fare attenzione alle proteine ​​in eccesso. “Non più di 500 grammi di carne rossa a settimana.”conclude Damien Maskret.