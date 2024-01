Come si spiega il calo dei prezzi del gas e dell'elettricità nonostante le guerre all'estero?

Il 24 febbraio saranno trascorsi due anni dall’invasione russa dell’Ucraina. Una guerra che ha avuto pesanti ripercussioni sui mercati energetici, facendo lievitare i prezzi del gas e dell’elettricità. Oggi la guerra non è finita, ma i prezzi sono crollati drasticamente e non sembrano aumentare. Come spieghiamo questa situazione?

Questa era la paura di tutti un anno fa: aprire la bolletta energetica e scoprire mensilità quattro volte più alte. Oggi c’è ancora la guerra in Ucraina e un altro conflitto è scoppiato in Medio Oriente, eppure… la curva sta diminuendo dall’estate del 2022.

Consumiamo meno di prima. Inoltre, dall'autunno il clima è generalmente caldo e le scorte sono ancora molto elevate. “Quando abbiamo un’offerta relativamente abbondante e una domanda relativamente limitata, questa è la chiave del successo”.Conferma. “E come si traduce questo? Lo vediamo nelle scorte di gas europee. Attualmente, siamo a un livello dell'82% delle scorte di gas all'11 gennaio 2024. All'11 gennaio 2022, siamo a circa il 50%”.

Nessun aumento nemmeno per i prezzi dell'elettricità: 124 euro per megawattora un anno fa. 108 EUR/MWh qualche giorno fa. Ciò è in definitiva normale quando sappiamo che la questione è in gran parte legata al prezzo del gas.

Anche il gasolio da riscaldamento è abbastanza economico: 1,10 €/litro un anno fa, rispetto a 0,93 €/litro oggi. Quindi l’energia è relativamente conveniente al momento. Ma devi stare attento. “Dobbiamo prestare molta attenzione al futuroStefan avverte Bucky. “Siamo in un mercato in cui anche la minima notizia può scuotere le acque e far salire i prezzi in modo relativamente aggressivo”.