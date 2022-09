Come scegli la tua VPN?

Sentiamo sempre più parlare di VPN, ma sai di cosa si tratta? Prima di tutto, analizziamo questa scorciatoia. VPN per VPN in inglese, può tradurre in VPN in francese. Come suggerisce il nome, il suo ruolo è crittografare e proteggere i tuoi dati quando sei online.

Questo software di sicurezza online crittografa i server a cui ti connetti. Pertanto, tutti i tuoi dati, siano essi personali o bancari, sono protetti dagli hacker. Che tu stia utilizzando il tuo Wi-Fi o un hotspot non protetto, una VPN protegge te e i tuoi dati. In poche parole, una VPN ti rende anonimo quando ti connetti a un server remoto. Questo software ti assegna un indirizzo IP diverso dal tuo in modo che la tua attività online rimanga al sicuro da persone o organizzazioni indesiderate. Se uno dovesse spiegare la VPN, potrebbe essere paragonato alla serratura della tua porta di casa.

Con la crescente domanda, i provider VPN sono in continua espansione. Diventa sempre più difficile trovare la VPN migliore, adatta alle tue esigenze. In questo articolo troverai molti consigli per scegliere la VPN giusta. Ti forniremo anche 4 fornitori affidabili!

La nostra selezione di VPN:

NordVPN: Perfetta sicurezza senza compromettere la velocità

– Surfshark: dispositivi illimitati

– Cyberghost: miglior rapporto qualità-prezzo

– PureVPN: ultra efficiente in streaming

Sicurezza perfetta senza compromettere la velocità con NordVPN

NordVPN È di gran lunga il servizio VPN più conosciuto sul mercato. NordVPN è stato lanciato nel 2012 da 4 appassionati di sicurezza informatica e si è rapidamente fatto un nome. L’azienda è in continua evoluzione per offrire ai suoi 15 milioni di clienti le migliori prestazioni possibili. Nel 2020, NordVPN ha lanciato il proprio protocollo NordLynx per connettersi ai propri server. Con un’interfaccia semplice e completa della sua app, NordVPN ti consente di scegliere un paese a cui connetterti con un clic, un server specifico o la posizione di una città. comunque, NordVPN Ti fornirà sempre il server ottimale. NordVPN ha anche il vantaggio della reattività e di una connessione quasi istantanea a server selezionati.

più

+ Possibilità di connettersi a server peer-to-peer e server di rete Tor selezionati

+ Sono possibili diversi abbonamenti in base alle tue esigenze

il minimo

NordVPN non offre server dedicati per lo streaming live

→ Acquista NordVPN: sicurezza perfetta senza compromettere la velocità

Dispositivi illimitati con Surfshark

Sebbene sia arrivato sul mercato di recente, SurfShark Si è fatta un nome tra i grandi. Infatti, questa VPN ti offre un servizio completo attraverso un’applicazione facile da usare e compatibile con tutti i media. Utilizzando un potente algoritmo, SurfShark crittografa i tuoi dati e nasconde il tuo indirizzo IP per renderti invisibile online. Per una maggiore sicurezza, la VPN ti fornisce server MultiHop che ti consentono di trasferire i tuoi dati attraverso due diversi server VPN. Grazie alla sua vasta rete di server situati ai quattro angoli del mondo (oltre 3.200 server in 65 paesi), ora sarai in grado di sbloccare i siti Web limitati in determinate aree geografiche.

più

+ SurfShark protegge un numero illimitato di dispositivi

+ Abbonamenti attraenti

il minimo

Lente velocità del torrent con Surfshark

→ Acquista Surfshark: dispositivi illimitati

Il miglior rapporto qualità-prezzo con Cyberghost

Cyberfantasma È una VPN ben nota e riconosciuta nel mondo della sicurezza informatica. Con sede in Romania, Cyberghost è nato nel 2004 con una versione gratuita. Molto rapidamente, il servizio si è adattato al mercato per diventare soggetto a commissioni. Almeno 38 milioni di utenti hanno vinto l’interfaccia intuitiva del marchio. Una volta installata, l’applicazione consente di connettersi a un server remoto ottimizzato o in base a una destinazione prescelta. Volendo semplificarti la vita, Cyberghost ti consente di connetterti direttamente a server ottimizzati in base al loro utilizzo. Per lo streaming, ad esempio, ti introdurrà alle piattaforme VOD straniere. Split Tunneling ti consentirà di specificare una connessione sicura per un particolare servizio mantenendo il tuo indirizzo IP locale per il resto dei dati.

più

+ prezzo vantaggioso

+ Più di 9000 server in tutto il mondo

il minimo

– Qualche problema di stabilità a volte

→ Acquista Cyberghost: il miglior rapporto qualità-prezzo

PureVPN, molto efficace per lo streaming!

Fondata a Hong Kong nel 2006, PureVPN È stato rapidamente sviluppato per consentire a professionisti e privati ​​di proteggere le proprie attività online crittografando i propri dati. Perché Hong Kong? Perché la legge nazionale non richiede la conservazione dei dati. Con PureVPN, puoi accedere facilmente a molti siti Web bloccati da alcuni governi. Con la crittografia OpenVPN, L2TP/IPSec, PPTP, SSTP e IKEv2 a 256 bit, hai la garanzia di mantenere la tua privacy online. Oltre a offrirti servizi VPN regolari, PureVPN ti offre VPN protetta da DDoS, VPN IP dedicata e servizi firewall NAT.

più

+ Alte prestazioni per lo streaming e il gioco online

+ Ampia rete di server e server

il minimo

– Non la VPN più veloce

→ Acquista PureVPN: super efficiente in streaming

Come si sceglie la VPN giusta?

come antivirali, VPN Fornisci ulteriore sicurezza alla tua connessione Internet crittografando le comunicazioni. Ma non è sempre facile navigare nel lungo elenco di provider VPN sul mercato. Quando stai per scegliere un provider VPN, fai attenzione alle funzionalità offerte, al numero di dispositivi da collegare e ai vari servizi offerti… Il primo consiglio che possiamo darti è quello di scegliere un provider che non tenga log di le tue connessioni. Considera anche la scelta di un fornitore con sede in paesi la cui legislazione non richiede la conservazione dei dati. Un altro consiglio, dai la preferenza ai fornitori con una pagina in francese. L’ultima veglia, il prezzo. Alcune VPN sono gratuite ma spesso sono più lente e pubblicano annunci sulle pagine che visiti su Internet. Per le versioni a pagamento il costo non è elevatissimo e permette di usufruire della protezione garantita, senza limitare la velocità della propria connessione.

Come funziona una VPN?

Per proteggere la tua attività online, devi installare il software sul tuo computer da utilizzare per connetterti al servizio VPN scelto. Il tuo fornitore di servizi può essere una rete aziendale o un server privato attraverso il quale andrai a connetterti a Internet. Per accedere a questa VPN, dovrai identificarti con un nome utente e una password. Pertanto, solo tu potrai accedere a questo servizio. Una volta effettuata questa identificazione, la connessione tra il tuo computer e la rete del server è completamente sicura. Da quel momento in poi, tutti i tuoi dati vengono crittografati.

Vantaggi di una VPN aziendale?

Che si tratti di una VSE, una PMI o una grande azienda, Le connessioni VPN sono molto importantiSoprattutto dopo l’avvento del lavoro a distanza. I dipendenti che lavorano da casa, infatti, sono facili prede degli hacker. Quando devono gestire informazioni riservate, i dipendenti che lavorano in remoto possono essere facilmente violati quando non stanno proteggendo la loro attività online. Fatturato, strategia aziendale, ricerca e sviluppo… Tanti dati sensibili che i dipendenti gestiscono quotidianamente e che devono essere protetti da potenziali attacchi informatici. Con un servizio VPN, i dipendenti potranno connettersi a Internet attraverso una rete privata proteggendo il proprio indirizzo IP. Oltre a proteggere l’azienda, una VPN consente ai dipendenti di svolgere le loro attività quotidiane senza il rischio che le informazioni aziendali riservate vengano divulgate.

Perché installare una VPN per privati?

Lo capirai bene, Problemi VPN Di particolare interesse per le imprese, ma per quanto riguarda i privati? È necessario utilizzare una VPN anche se non si fa nulla per mantenere la riservatezza? La risposta è si! I servizi VPN non solo proteggono i dati sensibili, ma tutti i dati di tutti gli utenti Internet. In altre parole, solo navigando sul web vengono raccolte centinaia di informazioni su di te. Queste informazioni verranno quindi utilizzate da dispositivi o aziende, ad esempio, per fornirti pubblicità mirata. Nessuno vuole essere rintracciato, indipendentemente dalla sua attività online. Collegandoti a Internet da un servizio VPN, tutte le tue comunicazioni online saranno nascoste dalla crittografia dei dati. Inoltre, sarai in grado di navigare da una posizione all’altra utilizzando l’indirizzo IP della tua VPN. Inoltre, una VPN può aiutarti ad accedere a determinati contenuti aggirando i limiti del sito tramite IP, in particolare per la trasmissione. Non aspettare oltre e proteggi la tua privacy assicurando il tuo anonimato online con connessioni VPN!

