Il 10T non è ancora arrivato, ma OnePlus lancia nuove cuffie a un piccolo prezzo

OnePlus ha presentato in India le OnePlus Nord Buds CE, le convenientissime cuffie wireless che il produttore cinese sta pubblicizzando ancor prima delle OnePlus 10T, attese per il 3 agosto.

Non sarà il prodotto più importante per uno più Quest’anno, ma le OnePlus Nord Buds CE saranno probabilmente le cuffie vero wireless Il più costoso del produttore cinese nel 2022. Annunciato in India il 1 agosto, arriverà nei rivenditori locali e nello store OnePlus al prezzo di 2.299 rupie, ovvero poco più di 28 euro tasse escluse.

Piccolo prezzo per un prodotto dalle modeste capacità, introdotto solo pochi giorni prima OnePlus 10T. Vi ricordiamo il prossimo smartphone di OnePlus Sarà presentato il 3 agosto alle 16:00..

Specifiche del rapporto qualità-prezzo

In termini di specifiche, OnePlus Nord Buds CE è certificato IPX4 per offrire resistenza all’acqua e al sudore. Supporta anche i formati audio AAC e SBC, supporta lo standard Bluetooth 5.2 e può contare su una portata wireless massima di 10 metri. Per quanto riguarda l’autonomia, OnePlus promette 4 ore e 30 in lettura o 3 ore in chiamate a livello cuffie.

Apprendiamo inoltre che 10 minuti di ricarica su rete possono ripristinare circa 80 minuti di autonomia integrata (cuffie + pod). Perfetto per evitare qualsiasi fusione secca. Il OnePlus Nord Buds CE dispone finalmente di un efficace sistema di riduzione del rumore, ma solo per le chiamate, che è davvero soddisfacente visto il suo prezzo. Arriveranno nel mercato indiano in due colori: bianco chiaro di luna e altri Misty Grey.

Ricordiamo che queste nuove cuffie saranno commercializzate solo pochi mesi dopo il rilascio di OnePlus Nord Bud “Very short”, lanciato a maggio al prezzo di 49 euro… che ha il vantaggio di essere, dal canto suo, disponibile alle nostre latitudini. Nulla ci dice subito che questo sarà il caso delle OnePlus Nord Buds CE, tranne che le gamme di smartphone Nord CE tendono a presentarsi con noi.

