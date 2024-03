Come i truffatori rubano la tua identità con l'aiuto dei deepfake

Furto d'identità

I deepfake sono registrazioni video o audio create o modificate utilizzando l'intelligenza artificiale, che consentono, ad esempio, di creare contenuti falsi. Non c'è da stupirsi che questo strumento venga utilizzato per creare truffe in tutto il mondo.

Il caso di frode più inquietante è il furto di identità, di cui chiunque può essere vittima. Secondo il rapporto, i casi di carte d'identità false sono estremamente allarmanti. È considerato uno dei metodi di frode d'identità più comunemente sfruttati, rappresentando circa il 75% di tutte le attività fraudolente che coinvolgono documenti d'identità.

Questo è tutto, è possibile creare video altamente realistici utilizzando l'intelligenza artificiale. Questo è impressionante

Altri metodi di furto d’identità sfruttano le nuove capacità dell’intelligenza artificiale. Ad esempio, un deepfake audio o video che consente a un truffatore di fingere di essere qualcun altro. “Abbiamo visto i deepfake diventare più convincenti negli ultimi anni e questo fenomeno continuerà e si espanderà fino a includere nuovi tipi di frode, come abbiamo visto con i deepfake audio.“, spiega Pavel Goldman Kalidin, capo del dipartimento di Intelligenza Artificiale e Machine Learning di Sumsub, nel rapporto summenzionato.

Nel 2023, gli schemi di frode d’identità continuano ad evolversi in tecniche più sofisticate e complesse, alimentando tecniche di frode e riciclaggio di denaro più avanzate. Uno degli schemi di frode complessi più comuni è il contrabbando di denaro, in cui individui apparentemente innocenti, chiamati muli, vengono reclutati per trasferire denaro ottenuto illegalmente, nascondendone la fonte.

Per evitare di diventare vittima di questo tipo di truffe, esistono diversi segnali che possono avvisarti della natura illegale dell’interazione. Ad esempio, un’azienda non ti chiederà mai le tue password o l’accesso ai tuoi account, e lo stesso vale per i codici di sicurezza. Se ritieni di essere vittima di una truffa basata sulla manipolazione del denaro, segnalalo alle autorità locali o alle organizzazioni per la tutela dei consumatori in Belgio (ad es. Safeonweb.be).