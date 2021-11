Combatti per la nostra salute, non per i tuoi elettori

Quindi siamo di nuovo qui per temere il peggio; seguire curve incontrollabili, attoniti; ascoltare i caregiver esausti; Per leggere le pazze previsioni sulla salute. Ed ecco di nuovo che sentiamo dichiarazioni che abbiamo voluto scendere in una scatola ben sigillata nella nostra memoria: reclusione parziale in Olanda, restrizioni sui non vaccinati in Germania, Lockdown generale in Austria, con vaccinazione obbligatoria da febbraio. Con noi, il comitato del concerto ha scelto un’altra opzione, una scelta Un pacchetto di misure ‘dove tutti facciamo uno sforzo’. Questa è la famosa tecnica del formaggio svizzero in cui ogni fetta (ascolta: ogni padella dell’azienda) ha slot abbastanza casuali Impedire al virus di entrare in linea retta.