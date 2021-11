Notizie> Unknown Worlds va tre rachet par KRAFTON – Inserito il 31.10.2021, 21:48

— Di Vincent B.

In effetti c’è tutto nel titolo. studio editoriale Crafton, noto ai giocatori di PlayerUnknown’s Battlegrounds, ha deciso di acquisire Spettacolo di mondi sconosciutiSubnautica, lo studio di sviluppo che dobbiamo. Quindi quest’ultimo si unirà PUBG Studiose colpisci gli studi a distanzae Bluehole Studioe ali che si alzano e moto da sogno sotto il pollice Crafton.

Estratto dal comunicato stampa

Unknown Worlds si affiancherà a KRAFTON con una straordinaria esperienza, ricca di una ricca storia di creazione di esperienze di gioco guidate dalla comunità. Fondato da Charlie Cleveland e Max McGuire nel 2001, lo studio ha creato il popolarissimo sistema Half-Life, Natural Selection, che ha poi visto un sequel commerciale. Fedele alle sue radici comunitarie, lo studio ha successivamente rilasciato Subnautica e Subnautica: Below Zero, due grandi successi e pubblicità su PC e console, con accesso anticipato, prima della loro uscita ufficiale. Con la comprovata capacità di Unknown Worlds di creare esperienze coinvolgenti che risuonano con i giocatori di tutto il mondo, l’ultimo piano di acquisizione aiuterà KRAFTON ad espandere la sua proprietà intellettuale e a diversificare il portafoglio di giochi innovativi dell’azienda.

“Gli sviluppatori originali di Unknown Worlds hanno abilità e passione incredibili, con un dono impareggiabile per la creatività e una comprovata esperienza nella costruzione di mondi di successo incentrati sui giocatori”, ha affermato CH Kim, CEO di KRAFTON, Inc. Non c’è alcuno sforzo per aiutarli. Non solo migliora le nostre capacità di sviluppo, ma condividiamo lo stesso obiettivo di creare esperienze uniche per un pubblico globale”.

“È stato subito evidente quanto Unknown Worlds e KRAFTON si integrassero strettamente nel modo in cui pensiamo e sviluppiamo i giochi. Subnautica e PUBG hanno entrambi iniziato con umiltà e si sono sviluppati con successo attraverso l’iterazione e il feedback costanti”, ha affermato Charlie Cleveland, CEO. Da mondi sconosciuti. “Vogliamo portare nuovi giochi sulla scena mondiale e con KRAFTON abbiamo fatto un enorme passo avanti. Non vediamo davvero l’ora del nostro futuro insieme”.

Unknown Worlds opererà come studio di sviluppo di giochi indipendente interamente di proprietà di KRAFTON e continuerà a lavorare a livello internazionale con talenti provenienti da tutto il mondo. Oltre agli aggiornamenti in corso a Subnautica e Subnautica: Under Zero, Unknown Worlds sta attualmente lavorando a un nuovo gioco di genere, previsto per il rilascio già nel 2022.

Aream & Co ha agito come advisor finanziario esclusivo di Unknown Worlds durante tutta la transazione, insieme a Fenwick & West, che ha agito come consulente legale. Kirkland & Ellis LLP e Kim & Chang hanno agito come consulenti legali di KRAFTON.

è tuo Interazioni

Sii il primo a commentare questo articolo