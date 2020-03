Cirielli positivo al Coronavirus: “Non dobbiamo mollare”

Cirielli: “Grazie tutti per le migliaia di auguri di pronta guarigione per me e la mia famiglia”

Il Questore della Camera dei deputati, Edmondo Cirielli è risultato positivo al test del Coronavirus. Il deputato ha voluto rassicurare i tanti che hanno espresso solidarietà a lui e alla sua famiglia e ringraziarli per l’affetto dimostrato.

“Posso garantirvi – scrive Cirielli nel suo post – che vedere mio figlio stare male per colpa dei miei Doveri fa vacillare molte certezze. Ciò detto non dobbiamo mollare e dobbiamo seguire le disposizioni delle Autorità, perché ora vanno nella giusta direzione per aiutare il sistema sanitario , i medici e gli infermieri che si prodigano per curarci”.