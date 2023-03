“Ciò che ci ha scioccato soprattutto è stato il suo atteggiamento e quello di sua moglie, che mostra un sincero disprezzo per noi”.

Jean-Paul Roucel e sua moglie non hanno apprezzato il modo in cui hanno dovuto lasciare la casa dei rigattieri.

Jean-Paul Roucel e sua moglie, antiquari Aisne, fanno parte della Maison des brocanteurs, nell’ex Banque de France, dal settembre 2021. Dopo un anno e mezzo di presenza, la coppia – che ha partecipato questa domenica, 19 marzo, nella vendita dello spot Péronne in Place Daudré – lamentava di essere stato costretto a lasciare i locali in fretta e senza preavviso, all’inizio del 2023.

Non mi sono mai abituato a nessuno. Non potevo sopportare di vedere e vendere i cosiddetti nuovi rivenditori di cose usate. Sono uno specialista di cristalli, so come distinguere il baccarat dal vetro, per esempio. Non è stata colpa mia se ho chiuso…” Quest’uomo sospira, confermando che avrebbe comunque lasciato la Maison des Brocanteurs.