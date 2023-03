“È stato uno shock, non credo che gli agenti immobiliari lo sapessero”.

Quando la venticinquenne Eve Ault si è trasferita con la famiglia a Macclesfield, di certo non si aspettava di fare una scoperta del genere. La famiglia si era trasferita da cinque mesi e tutto andava bene, finché non hanno trovato un modo per entrare nella loro soffitta, che non hanno visto quando si sono trasferiti.



di video Salendo in soffitta, incontra Eve e la sua famiglia… un enorme nido attaccato alle travi. “La scorsa settimana siamo entrati in soffitta per la prima volta. Siamo qui da cinque mesi e nessuno di noi due è stato lì perché devi passare attraverso un piccolo buco. Non sapevamo che potevamo andare dove siamo finiti ”, spiega Eve nelle colonne del Daily Star.

“È stato un po’ uno shock. C’erano questi nidi che avevano almeno le dimensioni di una tramoggia spaziale, tre di loro. Occupavano gran parte della stanza perché è uno spazio così piccolo”, spiega la giovane donna. Eve dice che non sono mai stati informati dai precedenti proprietari. “Anche gli agenti immobiliari non hanno detto questo, e non credo che lo sappiano”, aggiunge.

Quindi Eve e la sua famiglia hanno dovuto raccogliere il coraggio e sbarazzarsi dei nidi da soli. Trovano molti insetti morti all’interno. Molto probabilmente era una casa dove le vespe vivevano e poi se ne andavano. L’abbiamo appena disimballato e abbiamo trovato mucchi morti e nessun animale vivo”, spiega ancora Eve.