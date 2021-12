Cine Collection presenta i suoi tesori del Rinascimento italiano ad Aix-en-Provence

Con i migliori nomi della pittura toscana – Beato Angelico, Filippo Lippi, Piero de Cosimo, Jacobo da Fontourmo – e di Venezia – Lorenzo e Giantomenico Typolo -, la mostra presenta capolavori del Rinascimento ferra. La città di Ferrara, infatti, è sempre stata centro di eccezionale eleganza artistica. La mostra finita riflette tutti i generi stilistici dell’arte italiana, con una selezione di sculture, smalti e avori, disegni e luci. Denominata i “Tesori di Venezia”, ​​pubblica anche opere contemporanee in dialogo con le opere della collezione. I 70 pezzi presentati all’Hôtel de Caumont di Aix sono una delle più preziose collezioni d’arte italiana del XIV.e Nel XVIIIe Secolo. Una colletta da pagare al conte Vittorio Cini, imprenditore e filantropo morto a Venezia nel 1977.

Combinato con i brillanti consigli degli storici dell’arte, il suo incessante interesse per il conteggio di oltre cinquant’anni ha permesso al conte Vittorio Cindy di creare una collezione eccezionale per la sua qualità e varietà di tecniche e tipografia. Il legno presenta sculture, intagli, disegni, mobili e dipinti, oltre a porcellane veneziane e avorio francese, miniature e blocchi finemente decorati.

Nel 1951, il Collezionista creò Fondazione Giorgio Cine, Centro di ricerca e formazione di fama internazionale in memoria del figlio Giorgio, prematuramente scomparso nel 1949. Oggi la collezione di cine è suddivisa nella galleria di Palazzo Cine a Venezia, residenza dell’ex collezionista del Canal Grande. , E la sede della Fondazione Giorgio Cine, situata nell’isola di San Giorgio Magior. È quindi un dato di fatto che questi “tesori di Venezia” rimangano nel nostro territorio fino al 22 marzo 2022.

