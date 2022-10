Giroud passa inconsapevolmente dall’italiano all’inglese nel mezzo di un’intervista e sconvolge Internet (VIDEO)

Non ci pensiamo molto, ma tra i vantaggi di essere un calciatore c’è una grande opportunità per cambiare continuamente paesi e imparare nuove lingue. Olivier Giroud, che ha giocato in Francia, Inghilterra e Italia, può testimoniarlo. L’attaccante, infatti, parla correntemente tre lingue, in particolare l’italiano, che ha imparato da quando è arrivato al Milan nel luglio 2021. L’ex attaccante del Grenoble, che sta sbocciando in pieno nel suo nuovo club, una vecchia conoscenza, questo mercoledì 5 ottobre. La sua squadra, infatti, si trasferisce nell’erba del Chelsea, che altro non è che l’ex club di Olivier Giroud.

Il francese è intervenuto in conferenza stampa alla domanda sui suoi sentimenti all’idea di riunirsi con i suoi ex compagni di squadra. “Sono fortunato ad essere tornato a Montpellier dopo tre mesi all’Arsenal per la mia prima partita di Champions League”Ha ricordato nella prefazione, in perfetto italiano. “Oggi sono molto felice di tornare allo Stamford Bridge dopo un anno. Abbiamo vinto la Champions, ma voglio dimostrare quanto sia forte il Milan”.Ha continuato, irrompendo in inglese a metà frase. “Scusa, parlo inglese”Alla fine se ne accorse, suscitando risate da parte dei giornalisti presenti.

Molti utenti di Internet sono stati divertiti da questo improvviso cambio di lingua. “Passa alla parola inglese ‘bridge’, il suo cervello passa all’inglese, questo è comune a molti parlanti”, “È entrato in serie A 1 anno fa, parla già italiano a buon livello, questa capra è molto forte” , “Grod è in Italia da un anno. , parla molto bene l’italiano. In questo momento hai ragazzi in L1 che dopo 5 anni nel nostro campionato non riescono ad allineare 3 parole in francese… La LFP e i club c’è davvero bisogno di lavorare su questo”Possiamo leggere nello specifico nei commenti del video postato sui social network.

#UCL

Olivier Giroud non si accorge di passare dall’italiano all’inglese nel mezzo di una frase pic.twitter.com/hMpOC5jSa0 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 5 ottobre 2022

CL