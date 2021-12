Incredibile estate del gioco italiano, una parentesi semplice e seducente?

L’incredibile estate sportiva italiana, interrotta dagli azzurri di Roberto Mancini in Euro e dalle vittorie olimpiche oltre i 100 metri di Marcel Jacobs, svanirà come un’abbronzatura festiva o segnerà una rinascita duratura?

Donarumma fermò il rigore dal dischetto, e poi Siellini sollevò la Coppa dei Campioni per la prima volta dal 1968. L’inaspettato Marcel Jacobs ha vinto le Olimpiadi dei 100 metri tra incredulità e talvolta un po’ di scetticismo, ripetendosi nella staffetta 4×100.

Gianmarco Tampere, invece, è stato incoronato più alto degli azzurri (40 e 69 medaglie) durante le registrazioni dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Sunny Golfrelli è il vincitore della Donetsk Paris-Roupox. Giocatore italiano (Berettini) per la prima volta in una finale di Wimbledon. E Campione Europeo in Italia, Pallavolo (Femminile e Maschile), Softball e Football Americano!

Al suono delle voci del gruppo di Maneskin, primo vincitore italiano all’Eurovision dal 1990, il governo ha avuto l’opportunità di tenere diverse celebrazioni congiunte a più di un anno dallo scoppio.

“Dopo quello che è successo nel mondo, soprattutto in Italia, siamo i primi a soffrire di covid e siamo felici di portare gioia e un po’ di pace alla gente”, ha detto Roberto Mancini questo autunno.

– “Bisogno” di abbracciare –

“Dopo un anno e mezzo segnato da morte, malattia e reclusione, il gioco ha riportato indietro le emozioni condivise di cui le persone hanno bisogno e la gioia della vittoria è stata raddoppiata abbracciandosi”, ha spiegato l’Afp a Nicola Spetti. Storico dello sport dell’Università di Bologna.

“Ancora una volta lo sport (come il cibo) si afferma come vettore un po’ paradossale di patriottismo: la capacità di unire gli italiani a livello internazionale, che è uno degli elementi chiave della divisione a livello nazionale”, afferma.

“L’estasi dei festeggiamenti ha permesso di assaporare l’arrivo di una vita con vincoli minimi”, conferma Morris Caspari dell’AFP, educatore e opinionista, consulente per il calcio femminile della Federazione italiana.

Mentre il “forte calo dal 2010” tra le squadre di calcio che hanno perso i titoli alle Coppe dei Campioni ha permesso agli italiani di riconquistare la gloria del loro gioco, la squadra Ferrari è spirata alla fine della vita di F1 e degli eroi nazionali (Del Piero, Totti, Rossi, Pellegrini). .

Marcel Jacobs d’Italia celebra la sua vittoria nella finale dei 100 metri maschili alle Olimpiadi di Tokyo il 1 agosto 2021 allo Stadio Olimpico di Tokyo. / AFP / Archivi

Queste “notti magiche”, questa ballata orecchiabile tratta da una canzone del 1990, sono tornate al sapore della luce del giorno quest’estate, passeranno l’inverno?

Secondo Morris Caspari, “è ancora presto per dire se questo sarà un momento importante e se coinciderà con la rinascita dopo gli ultimi trent’anni di declino economico”.

Secondo Nicola Spetti, questo “probabilmente dipenderà molto” dall’evoluzione della malattia.

– “Gioco di lusso” –

“Ma nel giro di pochi mesi, grazie ai vaccini, se il virus scompare, è innegabile che il successo sportivo dell’estate 2021 possa essere associato alla fine di questo periodo. È come vincere il Mondiale.

A livello prettamente sportivo, l’estate sembra già lontana per il Nacional, che ha saltato la qualificazione diretta ai prossimi Mondiali di novembre, e dovrà superare pericolosi blocchi stradali a marzo.

Riguardo all’effetto “booster” dei successi dell’allenamento sportivo tra i giovani, Morris Caspari stima che “questo fenomeno esiste, ma non dura quanto i successi”.

La vera “eredità duratura”, secondo lui, è stata l’ingresso immediato della riforma del governo nella promozione dell’educazione sportiva nelle scuole primarie, “un difetto storico del sistema scolastico italiano”.

Con la riforma, il sottosegretario di Stato dell’Afp (ed ex campionessa olimpica Schermitrice) Valentina Vesali promette che “stiamo colmando il gap tra il nostro Paese e gli altri Paesi europei, che è la migliore medaglia dell’anno”.

L’italiana Sofia Gogia posa con il suo trofeo dopo aver vinto il SuperG femminile alla Coppa del mondo di sci alpino il 19 dicembre 2021 nella Val-d’Isère nelle Alpi francesi. / AFP

“I risultati di quest’anno magico per l’Italia hanno creato una grande passione per lo sport, anche guardando ai campi di atletica che sono stati presi d’assalto da giovani pronti a seguire le orme di Marcel Jacobs”, ha detto.

Questi giovani sperano ancora di avere l’opportunità di sognare nel 2022, magari con Jacobs a febbraio, ancora con più pressione sulle piste, o con Sofia Kokia alle Olimpiadi invernali.