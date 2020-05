Cimitero di Nocera Superiore: cede un muretto, area transennata

Cimitero di Nocera Superiore off-limits questa mattina, a causa del cedimento di un muretto di contenimento di una gru esterna.

Chiusura temporanea e messa in sicurezza di un’area del cimitero di Nocera Superiore. Questa mattina, probabilmente a causa del forte vento, è crollato il muretto di contenimento di una gru esterna, utilizzata per interventi a cappelle private.

Operai del Comune hanno messo in sicurezza l’area, benché esterna, per evitare possibili inclinazioni della gru, che avrebbero potuto quindi creare danni all’interno del perimetro cimiteriale.

Gli addetti hanno inibito l’accesso al pubblico per alcuni minuti, per permettere la sistemazione di transenne. Il cedimento del muretto di contenimento non ha comunque portato detriti all’interno dell’area cimiteriale.