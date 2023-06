La scaletta è impressionante. E nel contesto, quel tempo è molto preoccupante. Il giorno dopo la morte del corridore svizzero Gino Mader, caduto giovedì nella discesa del Tour de Suisse, il ciclista italiano Filippo Zana ha causato un grande spavento sulle strade del Tour of Slovenia. Il campione italiano, che ha dominato Thibaut Pinot in volata al Giro di maggio, ha perso il controllo della sua moto mentre era in testa alla quarta tappa di sabato.

Il pilota del team Jaiko AlUla ha visto la sua ruota posteriore scivolare su una curva durante una precedente fuga sulle pendici del Golovrat Pass. Jana poi si girò dritta, colpì la staccionata, sentì il sole e cadde sulla schiena nel prato dove si trovava il cavallo bianco, terrorizzata dalla vista.

Fortunatamente, Itli si è alzato senza preoccuparsi di guardare indietro la sua bicicletta nel campo. La sua caduta gli ha impedito di vincere la quarta tappa del Giro di Slovenia, dove il suo compagno di squadra Jesus David Pena ha tagliato per primo il traguardo, conquistando la maglia di leader transalpino in vista dell’ultima tappa in programma domenica. L’anno scorso, il doppio vincitore del Tour de France, Tathej Bhokar, quest’anno era assente, quindi ha presentato il suo tour nazionale.

Sabato scorso, lo svizzero Simon Pellott è andato in testa al gruppo per rendere omaggio al suo connazionale Gino Mader. Il corridore ha disegnato una forma a cuore con le mani e poi ha indicato l'armatura nera avvolta attorno al suo braccio destro prima di alzare un dito in direzione del cielo.