Arrestato un camionista tedesco

Giugno 2023 Le notizie per il ciclismo professionistico sono particolarmente fosche questo mese. Sabato la procura italiana ha annunciato l’arresto di un uomo, poiché il Tour de Suisse è stato citato per la morte del giovane Gino Mader. Nel novembre 2022, il pilota tedesco è stato sospettato di aver causato la morte dell’ex campione italiano di ciclismo David Rebelle in un incidente. L’uomo è stato arrestato in Germania.

Dipendente di un’azienda reggae vicino a Münster (nord), ha attaccato David Rebellin, vicecampione olimpico di ciclismo su strada, a Montebello Vicentino, Veneto (nordest), a Pechino 2008, 30 novembre 2022.

Il peso massimo è inarrestabile. David Rebellin, 51 anni, ma che aveva appena concluso la sua carriera pochi giorni prima, è morto sul colpo.

L’autista è stato arrestato giovedì e trattenuto in custodia cautelare a Münster in attesa della decisione dei tribunali tedeschi sulla sua consegna alle autorità italiane. È stato accusato di omicidio e mancato soccorso a una persona in pericolo, ha affermato l’accusa in un comunicato.

Identificato dalle telecamere di sorveglianza

“La fine del Ribelle è stata dovuta solo a una combinazione di difetti da parte sua [suspect] “nel guidare il suo camion nei momenti prima dell’impatto.”Scrive nelle sue conclusioni il magistrato incaricato delle indagini preliminari.

Gli investigatori hanno identificato il conducente grazie alle telecamere di sorveglianza installate sul luogo dell’incidente. Le indagini hanno confermato che i presunti punti di contatto della bicicletta e della vittima nel camion sono stati puliti da una macchina. “Sapone arricchito”.

Vincitore di sette classiche nella sua carriera (Liegi-Bastogne-Liegi, tre volte Fleche Wallonne, Amstel Gold Race, Classica San Sebastian e Campionato di Zurigo), compresa una tripletta nelle Ardenne nel 2004, David Rebellin è stato uno dei migliori specialisti di corse di un giorno della sua generazione. .

Ma è risultato positivo all’EPO diversi mesi dopo le Olimpiadi di Pechino nel 2008, perdendo di fatto la sua medaglia d’argento olimpica.

Tuttavia, è rimasto nel circuito professionistico e ha continuato a vincere grandi gare a metà degli anni 2010.