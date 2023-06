I Quotidiani di Oggi – Saluto del Re, Stile Italiano di Napoli, Dote di Paolo

Rivista sportiva

Saluti al re

Ibrahimovic lascia il calcio a 41 anni in lacrime

Zlatan sui 70mila a San Siro: ‘È ora di dire ciao al calcio, ma a te no, resterò sempre milanista’

e Leone affonda Verona

Napoli all’italiana

Celebrazione dello scudetto

De Laurentiis scavalca Spalletti e attacca il tecnico Viola

Voglio l’Inter

Lukaku ha snobbato il Chelsea e contro il City punta alla maglia da titolare

Juve, solo conference league

Allegri e il futuro: “Vado al mare”

Cheesa è tornato, vince a Uddin, ma…

Dybala porta la Roma in Europa League con l’Atalanta

Domenica la sfida tra Spezia e Verona

Corriere del gioco

Il punto di Paolo

Allegri vince 1-0 a Udine, ma l’argentino si lascia ispirare dai giallorossi (2-1).

Dybala porta la Roma in Europa League e relega la Juve in Conference

Ai bianconeri non è bastato il gol di Ceesa: La Joya ha battuto lo Spezia regalando il sesto posto a Maui, che affronterà il Verona nello spareggio.

Festa tricolore con Napoli, OC e Solito

Danza dei Campioni

Gli azzurri alzano lo scudetto: Champ Go (2-0)

Anatra a Ibra

Zlatan si ritira

Tutosport

Tre colori di Napoli

Juve-Allegri, sale la tensione

Mister scocciato: ‘Adesso vado in vacanza, Calvo pianificherà’

Chiesa L’Udinese crolla, ma l’1-0 in conferenza non basta per evitare il campionato (in attesa del risultato UEFA)

Atalanta e Roma in Europa League

Spezia-Verona, una raffica di traballamenti in polemica

Ibra lascia il calcio

C’è un trofeo: le ragazze portano a casa il trofeo italiano

Bonanza Cole au 93rd: Roma KO

Toro-Jurick, Gruppo En Avant

Vertice positivo con Cairo e Vagnatti a Milano

Il tecnico ha assicurato il mercato dei cambi e gli aspetti organizzativi: ora si aspetta l’azione

Il club si è protetto tastando il terreno con altre tattiche