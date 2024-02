Ciclismo. Carnet noir – Il corridore spagnolo muore all'età di 18 anni in seguito a un incidente

Notizie terribili dalla Spagna sono state annunciate giovedì pomeriggio dalla federazione ciclistica della regione di Murcia (FCRM). Quest'ultimo ha annunciato che un giovane corridore spagnolo, di 18 anni, Juan PugalteMorì in seguito ad un incidente durante l'allenamento. “Con grande dolore nel cuore dobbiamo annunciare la morte accidentale di Juan Pugalte Martinez […] “Non dimenticheremo mai il tuo amore per il ciclismo e per la vita, e questo ci motiverà a continuare a lavorare ogni giorno per continuare a rendere grande il tuo sport, il nostro sport”.è specificamente menzionato sul sito web di FCRM.

Video – Alejandro Valverde conosce Juan Pugalti

Con tutto il dolore nel cuore, dobbiamo annunciare la morte accidentale di Juan Pugalte Martinez Membro della squadra ciclistica Murcia 🖤 Mancherai alla tua grande famiglia di ciclisti 🎗

Profondo 🌹 pic.twitter.com/t5dKjDhqF9 – Federazione Ciclistica della Regione Murcia (@FedCiciclismoRM) 29 febbraio 2024

Alejandro Valverde “sconcertato dalla morte di Juan”

“Danni alla milza e ai reni, oltre a ferite alla testa ed emorragie interne”. Avrebbe causato la morte Juan Pugalte Secondo i media locali Piazza Murcia. I dettagli dell'incidente non sono ancora stati rivelati. Sono stato particolarmente commosso dalla morte del giovane corridore diciottenne Alessandro ValverdeE non solo perché sono – o purtroppo sono state vittime di questa tragedia – sono entrambi di Murcia. Da quest’anno, infatti, Juan Pugalte Faceva parte La squadra di Valverde – Ricardo Fuentesla squadra junior supervisionata e supportata dal Campione del Mondo 2019. “Sono inorridito per la scomparsa di Juan, un appassionato di ciclismo che faceva parte della nostra squadra dallo scorso inverno. Non ci sono parole per consolare i suoi genitori. Le mie condoglianze. In pace.”La leggenda del ciclismo spagnolo X ha scritto sul suo account.