Ci stiamo preparando per il suo ultimo viaggio.

Un anno dopo, Disney World ha appena annunciato che la struttura, sebbene lodata dai fan ma criticata per i prezzi eccessivi delle sue stanze, avrebbe chiuso definitivamente i battenti. Va detto che una camera per due costa 4.809 dollari (più di 4.400 euro), una camera per tre adulti e un bambino 5.999 dollari (più di 5.500 euro) e l’esperienza premium… 20.000 dollari (circa 18.500 euro !).

Quindi il Galactic Starcruiser non troverà mai il suo pubblico, nonostante le continue riduzioni di prezzo applicate a questo hotel. Quindi gli addii erano inevitabili. “Star Wars: Galactic Starcruiser è uno dei nostri progetti più innovativi fino ad oggi ed è stato lodato dai nostri ospiti e rinomato per aver stabilito un nuovo standard per l’innovazione e l’intrattenimento coinvolgente. Questa esperienza boutique di alto livello ci ha dato l’opportunità di provare cose nuove su un scala più piccola di 100 stanze, e mentre ci prepariamo per il suo viaggio finale, useremo ciò che abbiamo imparato per creare esperienze future che possano raggiungere più dei nostri clienti, ha affermato Dense World in una nota.