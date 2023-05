Il suo compiacente velo simbolico

Sabato 20 maggio 2023, il principe Ludovico di Baviera, ex capo della famiglia reale, ha sposato Sophie Alexandra Effkenck nella cappella del teatro di Monaco. La nuova principessa ha brillato in un abito disegnato da Reem Acra e la corona indossata dalla nonna del marito. Fedele ai suoi impegni, Sophie ha invitato una casa di moda ucraina a ricamare il suo lungo velo di tulle.

Un abito da sposa di Reem Acra che ci ricorda un periodo della vita di Sophie

Il principe Ludovico di Baviera, 40 anni, figlio del principe Luitpold e di Beatrice di Wigan, sabato 20 maggio 2023 si è sposato religiosamente. famiglia. Alla presenza di un pubblico di ospiti reali. La coppia ha avuto un matrimonio civile in completa privacy il 24 dicembre 2022.

La sposa con un abito Reem Acra arriva alla chiesa di Theatin al braccio di suo padre, Doros Evkenk (Foto: Karl Josef Hildenbrand/dpa/ABACAPRESS.COM)

La nuova principessa è una donna attenta. Mi sono laureato in Scienze Politiche e ho lavorato per l’Organizzazione Mondiale della Sanità a Ginevra, dopo un periodo universitario a Oxford. Attualmente sta svolgendo il suo dottorato di ricerca in Criminologia. Motivati ​​dalle loro aspirazioni sociali, la coppia ha scelto di mettere in risalto le opere di beneficenza della fondazione di famiglia durante il loro matrimonio.

Il velo della principessa Sophie è realizzato in Ucraina

Voleva una nuova principessa “per provocare una sensazione”precisa casa bavarese. Ha voluto ricordare il suo impegno in Ucraina, indossando i foulard realizzati dal marchio ucraino Woná. Sophie e Ludwig si sono recati al confine ucraino alcuni mesi fa per coordinare i progetti di aiuto umanitario gestiti dalla Fondazione Nymphenburg. Il velo disegnato da Woná è realizzato con trame organiche, inclusi motivi bavaresi, canadesi e olandesi come promemoria degli antenati di Sophie-Alexandra. Tra questi motivi possiamo distinguere il tulipano, la foglia d’acero e il leone.

La principessa Sophie ha scelto il marchio Reem Acra per il suo abito da sposa, un richiamo al Medio Oriente, dove ha vissuto per diverso tempo. Originario del Libano, Reem Acra è arrivato negli Stati Uniti negli anni ’80. “La combinazione di tradizione e bellezza moderna, importante per gli sposi, si riflette nell’abito da sposa”.spiega la Baviera. Le sagge scelte di Sophie confermano ciò che il suo patrigno, il principe Luitpold, ha recentemente dichiarato alla rivista Costruireche lo ha chiamato A “una donna molto intelligente e istruita”. Ha trascorso otto anni a New York ea Ginevra presso le Nazioni Unite, principalmente nell’ufficio del segretario generale Antonio Guterres.

Sophie ha scelto un abito della casa libanese Reem Acra (Foto: Karl Josef Hildenbrand/DPA/ABACAPRESS.COM)

Il principe Ludovico di Baviera presta la corona di sua nonna a sua moglie

La tiara della sposa, a forma di fiori e piante, è quella indossata dalla nonna del principe Ludovico, la principessa Irmengaard di Baviera, quando nel 1950 sposò il cugino, il principe Luigi di Baviera. Anche Henriette Gross ha indossato questa tiara durante il suo matrimonio nel 2017 con il principe Heinrich, fratello minore del principe Ludwig.

La tiara nuziale della principessa Irmengarde è indossata da Sophie e anche da Henriette Grosse al suo matrimonio nel 2017 con il principe Heinrich, fratello del principe Ludwig (Foto: Karl Josef Hildenbrand/dpa/ABACAPRESS.COM)

I figli d’onore, che seguivano la sposa, indossavano costumi ispirati a quello indossato dal principe Heinrich, prozio dello sposo, come raffigurato in un quadro che lo rappresenta da bambino.

Il matrimonio a Monaco è stato seguito da un ricevimento al Palazzo del Duca di Baviera Nymphenburg. La sera è prevista una grande festa rumorosa a Schlesheim Palace con gli ospiti più importanti. Durante questa serata le donne sposate saranno invitate ad indossare le loro corone e gli uomini i loro distintivi dei vari ordini. La sposa non indosserà un abito bianco. Sceglie un’uniforme blu, il colore del Regno di Baviera.