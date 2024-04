Ci sarà un Baldur's Gate 4

Con un feedback estremamente positivo da parte della critica, Baldur's Gate 3 è sicuramente un gioco da non perdere. I fan della licenza stanno logicamente aspettando un seguito. Ma non sarà Larian Studios a occuparsene. Lo studio, infatti, ha già confermato la volontà di lasciare l'universo di Dungeons & Dragons per avviare un progetto diverso. E che dire di un potenziale Baldur's Gate 4? Hasbro offre la risposta.

PCGamer Ha parlato con Eugene Evans, vicepresidente senior della strategia digitale di Hasbro e Wizard of the Coast. Senza Larian Studios al timone, infatti, restano molte preoccupazioni sul futuro della licenza. Vuole essere rassicurato: il futuro è ben pianificato. Quindi la domanda non sarà necessariamente se il progetto sarà portato a termine, ma piuttosto quanto tempo ci vorrà.

La principale parte interessata ha osservato che Hasbro spera che “non ci vorranno altri 25 anni, come è avvenuto tra Baldur's Gate 2 e 3”. Tuttavia, la società sta esplorando diverse possibilità contattando studi partner. Resta da trovare la persona giusta che mostrerà la visione giusta per garantire il futuro della licenza e far fiorire il suo nome. Per lo meno, Hasbro sta prendendo il progetto “sul serio”, il che dovrebbe rassicurare i fan e forse sperare di rivedere tra qualche anno personaggi come Astarion o Shadowheart, due personaggi popolari di BG3.

