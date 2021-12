Chromecast: google chromecast a 30 euro per fine anno!

Il Black Friday ha lanciato il periodo di shopping di fine anno durante il quale è possibile accedere a diverse promozioni. Chromecast di Google è uno dei prodotti che ottengono uno sconto interessante. Scopri dove acquistarlo al miglior prezzo e per quanto tempo puoi usufruire delle offerte scontate.

Chromecast: dove trovarlo al miglior prezzo?

il Chromecast Google sta rivoluzionando il modo in cui vengono consumati i contenuti digitali. Grazie a questo box multimediale è possibile trasmettere in streaming foto o video da smartphone o tablet a uno schermo più grande come un televisore. Questo piccolo dispositivo si collega semplicemente alla porta HDMI della tua TV. È quindi necessario collegarlo alla rete Wi-Fi domestica. Una volta completata la configurazione, sarai in grado di visualizzare i file multimediali da un dispositivo mobile direttamente sulla TV.

Google Chromecast è utile in diverse situazioni. Puoi usarlo soprattutto se la tua TV non ha un Chromecast integrato. Lo switch HDMI ti consentirà inoltre di accedere a funzionalità aggiuntive se la tua TV non ha il sistema operativo Android TV. Per migliorare la fruizione del portale multimediale, puoi utilizzarne diversi Chromecast alimenta.

Attualmente è possibile usufruire di oltre il 25% di Sconto su Chromecast 3 su amazon. Il colosso dell’e-commerce, infatti, propone il dongle al prezzo di 29,50 euro. Di solito viene venduto al prezzo di 39,90 euro. Come promemoria, Chromecast 3 è la terza generazione del box multimediale di Google. È stato rilasciato nel 2018. Con un processore più veloce, Chromecast 3 vede un aumento della potenza del 15%. Migliora la fluidità dello streaming, in quanto consente di trasmettere in streaming 60 fotogrammi al secondo in Full HD. Questo dispositivo è coperto da una garanzia di due anni.

Chromecast: spettacoli di fine anno

Amazon non è l’unico marchio per cui fare offerte Sconto su Chromecast 3. Le offerte promozionali sono disponibili da altri commercianti. Ad esempio, puoi trovare lo scrigno a 29,99 euro da Boulanger. Solitamente il ferramenta lo vende a 39,99 euro. Acquistando un Google Chromecast da Boulanger, beneficerai della consegna a domicilio gratuita.

Cdiscount ha anche abbassato il prezzo di Google Chromecast 3. Anche se generalmente viene venduto a 51,13 euro sul loro sito, il rivenditore attualmente lo offre a 29,99 euro. In Cdiscount ti viene offerta la possibilità di pagare l’acquisto in 4 rate.

Anche altri marchi offrono un dongle di Google a meno di 30 euro. In particolare, puoi ottenerlo al prezzo di:

29,90 euro ad Auchan;

29,99 € presso Fnac e Darty.

Quando scade l’offerta?

il Sconto su Chromecast Dato da questi diversi trader è un buon piano da non perdere. L’offerta deve essere valida fino ad esaurimento scorte. Boulanger è uno dei marchi in cui puoi acquistare Chromecast 3 a un prezzo inferiore fino a quando non sarà più disponibile.

Coccolati con Google Media Box. Quest’ultimo è compatibile con molte applicazioni. Ad esempio, ti consentirà di riprodurre in streaming Netflix, Disney+, Amazon Prime Video o persino YouTube sulla tua TV. Potrai anche trasmettere sul grande schermo i programmi offerti dalle applicazioni per guardare la TV come Molotov.