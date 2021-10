“Chiamami maggiore Muriel!”: Il ritorno di Thomas Van Hamm, che diventa attore in una serie poliziesca

Nel 2019, Thomas van Hamm aveva bisogno di prendersi del tempo per sé. rincontrarsi In un viaggio introduttivo e spirituale. Di conseguenza, l’host Bel RTL e, Non troppo stupido con il dottor Cath Tutto è stato spiegato È stata sostituita da Maria del Rio. Dopo diversi mesi di assenza, Thomas van Hamm è ricomparso ieri sui social. Annuncia che interpreterà il ruolo di un ispettore di polizia in una nuova serie francese. “Chiamami maggiore Muriel!” , ha scritto con orgoglio sui suoi social accompagnato da una sua foto, circondato da due agenti di polizia (Bertrand Nader e Christophe Favre), sul set. Utilizzo degli hashtag: “una nuova sfida” e “lavora divertendosi”

Come si chiama questa fantasia? “Marion”, una nuova serie originale firmata da 13th Street che non è altro che un adattamento dei romanzi di Daniel Thierry (e tre romanzi in particolare, i romanzi epici di Edwige Marion Feast of Angels, Shadow of the Dead e Crimes of the Seine). Thomas Van Hamm sta attualmente girando questa serie poliziesca – che dovrebbe andare in onda nel 2022 – che consiste in sei episodi di 45 minuti. Marion è diretto da Laetitia Coogler, Caroline Ofili e David Borghi, sotto la regia di Daniel Thierry e Jack Coogler, e sono anche la regia. Promesse!