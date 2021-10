Celine Dion è stata tradita e manipolata? Questo bene non sei mai tornato… dalla cantante Adele

Celine Dion è una star in tutto il mondo. E i suoi fan sono infiniti, manco a dirlo. Includono anche stelle della mia musica o di altri campi. Pensiamo in particolare a Drake che voleva che il volto del cantante fosse tatuato sul petto. In effetti, Celine Dion ha chiesto personalmente al rapper di abbandonare questa idea.

Come dettagliato nella rivista caro Nel 2019, la cantante ha beneficiato del lancio del suo tour Coraggio Tour per rivolgersi a Drake. “Per favore, Drake, ti amo moltissimo. Ma posso dirti una cosa? Non farlo. Puoi scrivermi lettere d’amore, o mandarmi autografi per i miei figli, e puoi venire a trovarmi, e io posso ti invito a casa a cena o a pranzo… Possiamo andare a bere qualcosa. Possiamo cantare insieme. Qualunque cosa tu voglia, posso anche parlare con tua madre. “Disse davanti alle telecamere.

Un’altra star che è una fan totale di Celine Dion è la cantante Adele. E così ha recentemente fatto un annuncio sorprendente su una delle sue proprietà. Infatti, tiene, in una cornice, la gomma che Celine Dion mastica personalmente! obiezione Ti dice tutto.

Celine Dion stupisce più di quanto pensi

La cantante canadese è ormai da molti anni un’icona della canzone. Celine Dion, infatti, ha iniziato la sua carriera ancor prima di festeggiare la sua quindicesima primavera. Dei suoi 53 anni più alti, va a suo merito l’equivalente di 40 anni di lavoro professionale. E ciò che è ancora più impressionante è che è ancora avanti Oggi. Comunque musicalmente parlando. Celine Dion ha recentemente ammesso di avere problemi di salute. Ha forti crampi e la causa deve ancora essere determinata.Finalmente, ho sentito. Di conseguenza, ha dovuto saltare le prove per il suo spettacolo a Las Vegas. Mentre novembre è stato sinonimo di fan di Celine Dion con il suo ritorno sul palco, tutto è stato cancellato e rimandato di mesi in attesa del via libera dei medici.

Sul web, i fan di Celine Dion erano una folla enorme che gli augurava una pronta guarigione. Volevano anche rassicurarla e dirle che era necessario mettere la sua salute prima di ogni altra cosa. Perché Celine Dion ha detto che è triste di dover rinunciare ai suoi impegni professionali per il momento.

Carissimo idolo, ottima e pronta guarigione a te. Guarisci presto, canta la dea della nostra vita. Ma nel frattempo, abbi cura di te. Ti amiamo così tanto, Celine! molto amore. – Delferriere Fabrice (@delferrieref1) 20 ottobre 2021

Recupero veloce Selene, tornata da noi in ottima forma. Abbi cura di te, questa è la cosa principale. Baci grandi 😚 😚 😚 😚 😚 😚 😚 dalla Francia -Visco Anne Marie (@vesco_marie) 19 ottobre 2021

Dopo la sua sfortunata notizia, ecco un racconto che farà sorridere i fan di Celine Dion così come il cantante in persona. Infatti, obiezione Celine Dion ti ha detto prima che avrebbe potuto essere manipolata e persino tradita. Ma queste sono parole forti per raccontarti una storia davvero divertente.

Adele è orgogliosa di avere la gomma Celine Dion

In un’intervista promozionale per il suo nuovo album, la cantante Adele ha introdotto un elemento a dir poco insolito. In effetti, è felice di essere la proprietaria di un pezzo di gomma che è stato masticato personalmente da Celine Dion. Dato da JK Corden, ospite Spettacolo in ritardo.

Individuando questo video, i team di Celine Dion hanno risposto rapidamente ad Adele. Specifica che JK Corden avrebbe dovuto restituire questa proprietà al cantante piuttosto che offrirla a qualcun altro. obiezione Daglielo, parlare in questo modo di tradimento o manipolazione è stato un po’ forte. Ma è anche più divertente quando conosci l’autunno!

“Divertente! Ma JK Corden avrebbe dovuto restituirlo a Celine. Le piace masticare mentre canta ‘All ‘Gumming’ Back To Me Now. Ad ogni modo, adoriamo Easy On Me e non vediamo l’ora di ascoltare il tuo nuovo album di Adele”. Le band di Celine Dion hanno scritto sull’account Twitter della cantante in risposta a questo video in cui Adele stava rispondendo alle domande di un giornalista di rivista Vogue.

