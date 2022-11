Chi è Nicole, che piange per le Fiandre?

Annuncio Nicole Josie muore, 76 anni, ha suscitato un’ondata di emozione nelle Fiandre. Nata Nicole Van Palm (vero nome) nel 1946 a Wemel, è meglio conosciuta per il duo musicale che ha formato con suo marito Hugo Segal.

Dopo una carriera da solista iniziata da adolescente (ha pubblicato il suo primo singolo all’età di 16 anni), la cantante fiamminga ha incontrato la sua anima gemella al BRT (ex nome di VRT) ed era “Amore a prima vista‘, diceva spesso alla coppia.

Poi Nicole e Hugo iniziarono a cantare insieme e nel 1971 furono scelti per rappresentare il Belgio all’Eurovision Song Contest. Purtroppo, prima di partire per Dublino dove si stava svolgendo la competizione, Nicole si ammalò. Il duo è stato sostituito all’ultimo minuto da un altro composto da Jack Raymond e Lily Castell.

Dopo essersi sposati quell’anno, Nicole e Hugo tentarono di nuovo la fortuna all’Eurovision nel 1973. E questa volta è la scelta giusta, perché il loro soprannome “Baby, baby” consente loro di partecipare alla competizione europea. organizzazione in Lussemburgo. Se finiscono per ultimi, Nicole e Hugo riescono comunque a distinguersi nella loro coreografia e soprattutto nel loro outfit tutto viola.

Dopo questa esibizione, il duo fiammingo appare regolarmente su BRT, partecipa a tournée internazionali e si guadagna da vivere ospitando crociere in tutto il mondo.

Durante la loro carriera, Nicole e Hugo hanno vinto numerosi premi musicali, oltre a concorsi di canzoni nelle Fiandre, dove sono apparsi regolarmente sul palco e in televisione. All’inizio degli anni 2010 stavano ancora pubblicando brani di successo. Finalmente nel 2015, dopo un ultimo tour, salutano il pubblico.

Morte imprevista “stupido incidente”

È stata colpita da un cancro con più ricadute e da alcuni anni malata di Alzheimer, come le ho confidato ultime notizie Lo scorso marzo, Nicole è morta venerdì cadendo dalle scale di casa sua. “È stato un incidente davvero stupido”, ha detto il suo manager Philip Drapes.

Nicole e Hugo erano un duo di cantanti fiammingo, composto da Nicole José (Nicole van Palm) e Hugo Segal (Hugo Verbraken). Hanno anche formato una coppia nella loro vita privata. (Immagine via Filip Naudts / Notizie fotografiche) © Copyright: Filip Naudts

La sua morte ha suscitato un’ondata di emozioni nelle Fiandre, mentre i media sono andati avanti e indietro sulla carriera della cantante. Suo marito Hugo, dal canto suo, ha rilasciato un’intervista ai nostri colleghi dell’HLN, definendo la morte di Nicole “la cosa peggiore” che le potesse capitare. “Non sapevo di avere così tante lacrime dentro di me”, ha detto con foga. Ha spiegato che sua moglie le è caduta di testa, lasciandola con una grave frattura al cranio: “I medici hanno detto che potevano ancora operarla, ma lei non poteva muoversi o parlare. E diceva sempre che non voleva vivere come una pianta…”.

Nicole sarà sepolta sabato.